Minden csepp számít!

1 órája

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a következő héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket.

Kisalföld.hu
Forrás: Shutterstock

Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok listáját:

10.27. Jánossomorja, Művelődési Ház 15.00-19.00

10.28. Abda, Községháza 15.00-19.00

10.29. Lipót, Kultúrház 16.00-19.00

10.30. Győr, Plazmaszolgálat Győr 12.00-15.00

10.30. Vág, Általános Iskola 16.00-19.00

10.31. Magyarkeresztúr, Polgármesteri Hivatal 15.00-19.00

Két véradás között 56 napnak kell eltelnie. Ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

A megadott programon kívül az alábbi nyitva tartásban várják a Regionális Vérellátó Központban a vért adni szándékozókat (Győr, Magyar u. 8.):

Hétfő-szerda: 7.00-16.00 (véradók fogadása 7.00-15.30-ig)

Csütörtök: 7.00-18.00 (véradók fogadása 7.00-17.30-ig)

Péntek: 7.00-14.00 (véradók fogadása 7.00-13.30-ig)


 

 

