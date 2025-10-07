58 perce
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – mutatjuk a pontos helyszíneket.
Forrás: Shutterstock
Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok listáját:
Farád, Kultúrház 10.13. 15.00-18900
Győr, Therápia Gourmet üzlet 10.14. 14.00-18.00
Darnózseli, Általános Iskola 10.16. 16.00-19.00
Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület 10.17. 14.00-18.00
Két véradás között 56 napnak kell eltelnie. Ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.
A megadott programon kívül az alábbi nyitva tartásban várják a Regionális Vérellátó Központban a vért adni szándékozókat (Győr, Magyar u. 8.):
Hétfő-szerda: 7.00-16.00 (véradók fogadása 7.00-15.30-ig)
Csütörtök: 7.00-18.00 (véradók fogadása 7.00-17.30-ig)
Péntek: 7.00-14.00 (véradók fogadása 7.00-13.30-ig)
Szombat: 7.00-13.00 (véradók fogadása 7.00-12.30-ig)