október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adj vért te is!

2 órája

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Címkék#segítség#önkéntes#véradás

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – mutatjuk a pontos helyszíneket.

Kisalföld.hu
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Forrás: Shutterstock

Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok listáját:

Farád, Kultúrház 10.13. 15.00-18900

Győr, Therápia Gourmet üzlet 10.14. 14.00-18.00

Darnózseli, Általános Iskola 10.16. 16.00-19.00

Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület 10.17. 14.00-18.00

Két véradás között 56 napnak kell eltelnie. Ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

A megadott programon kívül az alábbi nyitva tartásban várják a Regionális Vérellátó Központban a vért adni szándékozókat (Győr, Magyar u. 8.):

Hétfő-szerda: 7.00-16.00 (véradók fogadása 7.00-15.30-ig)

Csütörtök: 7.00-18.00 (véradók fogadása 7.00-17.30-ig)

Péntek: 7.00-14.00 (véradók fogadása 7.00-13.30-ig)

Szombat: 7.00-13.00 (véradók fogadása 7.00-12.30-ig)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu