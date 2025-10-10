Tiasz-app - Győr-Moson-Sopron megyei adatok is a kiszivárgott listán

Az interneten terjedő adatbázis szerint feltörték a Tisza párt applikációját - derült ki napokkal ezelőtt. Az index információi szerint húszezer felhasználó adata kerülhetett nyilvánosságra.

Valaki a Tisza Világ applikációból származó személyes adatokat töltött fel az internetre, ahol a link alatt egy letölthető dokumentumban szerepelnek az adatok. Így akárki hozzáférhet személyes adatokhoz. Nem mindenki esetében érhető el minden információ a nyilvánosságra került adatbázisban. Feltehetően azon múlik, kiről mi került föl a világhálóra, hogy mennyi személyes adatot adott meg regisztrációkor az érintett.

A listán azonban több Győr-Moson-Sopron megyei adatot is találni: neveket és lakcímeket, valami rábukkantunk Kósa Roland győri alpolgármester és Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető nevére és lakcímére is.