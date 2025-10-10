1 órája
Tiasz-app - Győr-Moson-Sopron megyei adatok is a kiszivárgott listán
Több személyes adatot is találtunk az interneten keringő dokumentumban, köztük a győri alpolgármesterét.
Az interneten terjedő adatbázis szerint feltörték a Tisza párt applikációját - derült ki napokkal ezelőtt. Az index információi szerint húszezer felhasználó adata kerülhetett nyilvánosságra.
Valaki a Tisza Világ applikációból származó személyes adatokat töltött fel az internetre, ahol a link alatt egy letölthető dokumentumban szerepelnek az adatok. Így akárki hozzáférhet személyes adatokhoz. Nem mindenki esetében érhető el minden információ a nyilvánosságra került adatbázisban. Feltehetően azon múlik, kiről mi került föl a világhálóra, hogy mennyi személyes adatot adott meg regisztrációkor az érintett.
A listán azonban több Győr-Moson-Sopron megyei adatot is találni: neveket és lakcímeket, valami rábukkantunk Kósa Roland győri alpolgármester és Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető nevére és lakcímére is.
Megkerestük az üggyel kapcsolatban Kósa Rolandot és Tóth Pétert, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.