Kis város nagy szívvel

32 perce

Téti édesanya, Franciska gyógyulásért fogtak össze a kisvárosban

Címkék#jótékonysági akció#téti#terápia#édesanya#Franciska#agyvérzés

Kilenc hónapja teljesen megváltozott a téti Limpár család élete. A 30 éves édesanya, Franciska év elején rosszullétre panaszkodott, majd összeomlott. Mint kiderült agyi aneurizmában szenvedett, ami egy vele született rendellenesség. A meggyengült agyi érfal azonban január 12-én egyik pillanatról a másikra elpattant és agyvérzést szenvedett. Az állapotából adódóan részleges bénulás alakult ki nála, és jelenleg teljes ápolásra szorul. A legjobban az agy jobb oldala sérült. A minap meglátogattuk a családot téti otthonukban.

Simon Roberta
Téti édesanya, Franciska gyógyulásért fogtak össze a kisvárosban

Fotó: Csapo Balazs

- Sokan ismernek minket Téten és jó barátságot ápolunk polgármester úrral is. De nem csak ő, hanem az iskola és a tanárok is rengeteg mindenben támogattak, pedig eleinte nem akartunk segítséget kérni. Azt hittük, mindent meg tudunk oldani egyedül - kezdte Limpár László, Franciska bátyja.

Tét
A Limpár család minden tagja Franciska felépülésért küzd. Tét is a fiatal édesanya gyógyulásért szervez jótékonysági estet. Fotó: Csapo Balazs

Soproni kezelésre gyűjt a Limpár család

A helyiek egy emberkét fogtak össze a hír hallatán. Eddig egy ágyból kiemelő szerkezetet sikerült támogatásokból vásárolniuk. Az egyik leghatékonyabbnak ígérkező módszer, amely javíthatna Fraciska állapotán, a TMS terápia lenne (Transzkraniális Mágneses Stimuláció), amely az agy stimulálásával segítheti a rehabilitációt. Sajnos ez a kezelés jelentős anyagi terhet ró a családra, amit saját erőből nem tudnak fedezni. Jelenleg erre a soproni kezelésre gyűjtenek. Azonban előtte Franciskának még gyógyulnia kell, hogy lábán is elvégezhessék az achilles ín műtétet, ugyanis a sztrók miatt teljesen megfeszültek az izmai.

A fiatal édesanya erős és nagyon szeretne felépülni. Az életkedve nem hagyta el, a célja, hogy a 11 éves lányát felnevelje. A hozzátartozók, barátok, ismerősök pedig minden lehetséges eszközzel támogatni szeretnénk őt ebben. Az elmúlt 9 hónap kész hullámvölgy volt, de sokat fejlődött Limpár Franciska. Júniusban engedték haza a kórházból, azóta édesanyja és testvérei ápolják otthon. - Nagy előrelépés, hogy már a bal kezét fel tudja emelni és egy kis segítséggel fel is tudja magát húzni, valamint a bal lábújjait is tudja mozgatni. Ez már maga a csoda! - fogalmazott Franciska nővére, Limpár Magdolna.

Sokat javult Franciska állapota, életkedve nem hagyta el. Kislányáért is fel akar épülni. Fotó: Csapo Balazs

Jótékonysági est Téten Franciska felépüléséért

Rendszeresen jár hozzá házi ápoló, aki rengeteget segített a felfekvésén és egy helyi gyógytornász tanácsainak, valamint tornáinak köszönhetően egyre erősebb. A beszéde is szépen lassan tér vissza, de még sok terápiára van szüksége, hogy teljesértékű életet élhessen. Kislánya is támogatja, a család szerint Jázmin a legerősebb közülük. Ebben a nehéz időszakban mindössze kétszer sírt.

Tét ugyan kis város, de hatalmas a szíve, ugyanis október 18-án szombaton Fraciska gyógyulásáért rendeznek jótékonysági estet. - Talán hosszú idő óta most tudja Tét a legjobban megmutatni, hogy mennyire össze tud fogni. Nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek és reméljük, hogy minél többen eljönnek a Művelődési házba a sütivásárra, gyermekprogramokra és a koncertekre - sorolta Limpár László. Franciska érzi, milyen összefogás van érte, a legutóbbi városi rendezvényen Dr BRS is meglepte, sőt egy polóját dedikálta is. Október 25-én pedig a téti darts club szervez jótékonysági versenyt a fiatal édesanyának. 

Franciskát édesanyja ápolja, amióta haza térhetett a kórházból. Fotó: Csapo Balazs

Amennyiben szeretné támogatni a téti édesanyát és családját a nehéz időszakban. Limpár Magdolna 11773377-09891294 számlaszámára utalhat.

 

