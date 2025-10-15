október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önkormányzat

1 órája

Testületi döntések Mosonmagyaróváron

Címkék#díszterem#közgyűlés#önkormányzat#határozat#javaslat

Kisalföld.hu
Testületi döntések Mosonmagyaróváron

Mosonmagyaróvár önkormányzatának képviselő-testülete október 16-án, csütörtökön délután 2 órakor a Városháza I. emeleti dísztermében ülést tart. A napirendek között szerepel egy javaslat a 2025. évi költségvetés módosítására, téma a településrendezési tervek módosítása, egy határozat módosítása a MÁK törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett Hansági Múzeum vezetői kinevezés időtartama vonatkozásában, szó lesz ingatlanok értékesítéséről, alapítványok támogatásáról. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu