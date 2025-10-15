Testületi döntések Mosonmagyaróváron

Mosonmagyaróvár önkormányzatának képviselő-testülete október 16-án, csütörtökön délután 2 órakor a Városháza I. emeleti dísztermében ülést tart. A napirendek között szerepel egy javaslat a 2025. évi költségvetés módosítására, téma a településrendezési tervek módosítása, egy határozat módosítása a MÁK törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett Hansági Múzeum vezetői kinevezés időtartama vonatkozásában, szó lesz ingatlanok értékesítéséről, alapítványok támogatásáról.