Önkormányzat
2 órája
Testületi döntések Mosonmagyaróváron
Mosonmagyaróvár önkormányzatának képviselő-testülete október 16-án, csütörtökön délután 2 órakor a Városháza I. emeleti dísztermében ülést tart. A napirendek között szerepel egy javaslat a 2025. évi költségvetés módosítására, téma a településrendezési tervek módosítása, egy határozat módosítása a MÁK törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett Hansági Múzeum vezetői kinevezés időtartama vonatkozásában, szó lesz ingatlanok értékesítéséről, alapítványok támogatásáról.
