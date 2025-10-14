Hamarosan újra kinyit a felújított Tesco Győrben – galéria

"Már nem kell sokat várni és újra találkozhatunk. Október 20-án kinyitjuk újra kapuinkat. Gyere és fedezd fel velünk az újdonságokat! – írta közösségi oldalán a Tesco Magyarország.

Kevesebb mint egy hét múlva nyit meg újra a Tesco Győrben, a Hédervári úton.

Fotó: Molcsányi Máté

A felújított Tesco újranyitása sokaknak lesz öröm

A környéken élőknek és a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak ez mindenképpen jó hír.