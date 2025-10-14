október 14., kedd

Jó hír

1 órája

Hamarosan újra kinyit a felújított Tesco Győrben – galéria

Jó hírről számolt be az áruházlánc. A győri Hédervári úton található Tesco hamarosan ismét megnyitja kapuit a vásárlók előtt.

Kisalföld.hu

"Már nem kell sokat várni és újra találkozhatunk. Október 20-án kinyitjuk újra kapuinkat. Gyere és fedezd fel velünk az újdonságokat! – írta közösségi oldalán a Tesco Magyarország.

Tesco
Kevesebb mint egy hét múlva nyit meg újra a Tesco Győrben, a Hédervári úton.
Fotó: Molcsányi Máté

A felújított Tesco újranyitása sokaknak lesz öröm 

A környéken élőknek és a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak ez mindenképpen jó hír.

Hamarosan újra kinyit a felújított Tesco Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

 

Nemrégiben egy másik üzletlánc is átadta megújított boltját a győri Arrabonában, amit szintén nagyon vártak már az ott élők.

