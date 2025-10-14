Jó hír
Hamarosan újra kinyit a felújított Tesco Győrben – galéria
Jó hírről számolt be az áruházlánc. A győri Hédervári úton található Tesco hamarosan ismét megnyitja kapuit a vásárlók előtt.
"Már nem kell sokat várni és újra találkozhatunk. Október 20-án kinyitjuk újra kapuinkat. Gyere és fedezd fel velünk az újdonságokat! – írta közösségi oldalán a Tesco Magyarország.
A felújított Tesco újranyitása sokaknak lesz öröm
A környéken élőknek és a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak ez mindenképpen jó hír.
Hamarosan újra kinyit a felújított Tesco GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
Nemrégiben egy másik üzletlánc is átadta megújított boltját a győri Arrabonában, amit szintén nagyon vártak már az ott élők.
