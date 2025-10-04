1 órája
Megemelték a terrorriadó szintjét Ausztriában, titkos biztonsági intézkedések
Fokozzák a biztonsági intézkedéseket Ausztriában. Kedden van a Hamász által 2023. október 7-én indított Izrael elleni terrortámadás második évfordulója.
Terrortámadás: megemelték a riadó szintjét
Az osztrák belügyminisztérium szerint "általánosságban a fokozott fenyegetettség" miatt védik a bécsi és a többi osztrák tartománybeli zsidó intézményeket, és most szigorítják a biztonsági intézkedéseket –írja a ripost.
A manchesteri terrortámadás után Ausztriában is fokozták a biztonsági intézkedéseket.
A titkos biztonsági intézkedések mellett több rendőrt vezényeltek a zsidó intézmények védelmére. Jelenleg az osztrák fegyveres erők katonái is Bécsben állomásoznak a zsidó intézmények megsegítésére irányuló misszió részeként.
Mint ismert, 2023. október 7-én Hamász terroristák támadtak izraeli településeket és egy zenei fesztivált Izraelben. Több mint 1200 izraelit öltek meg, köztük több tucat gyermeket.