35 perce
Meglopták a temetőt, a szeretet és emlékezet virágai már a tolvajnak nyílnak
Szomorú és egyben felháborító hírt osztottak meg Magyarkeresztúr közösségi oldalán, a temetőről. Arról szól a bejegyzés, hogy egy helyi lakos által önzetlenül, a közterületre kihelyezett virágokat ellopták. Milyen ember az, aki a temetőből lop?
A magyarkeresztúri temetőben nemrégen egy helyi lakos virágokat helyezett el, hogy szépítse a sírkertet. A napokban az önkormányzat arról számolt be közösségi oldalán, hogy a tolvajok nem kímélték a temetőt és ellopták a krizantémokat.
Ellopták a temető virágait
"Hír a temető elől: új kertésze van a környéknek! Valaki úgy gondolta, hogy a helyi lakosunk által szeretettel kihelyezett krizantém jobban mutatna máshol, cserepestől. Külön köszönet a csendes 'átültetésért', biztosan nagy szükség volt rá. Bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk személyesen is megköszönni. Vadkamera csodákra képes. Isten áldja -vagy mégsem-az új gazdát!"-szól az önkormányzat közleménye.
A helyiek természetesen felháborodtak a történteken. Az emlékezet és a szeretet virágai ugyanis mindenkinek tetszettek és a hozzátartozók örültek neki. Nem értik, milyen lelki világa van az olyan embernek, aki képes a halottakat meglopni. "Tetteinkért felelni kell"-érkezett a figyelmeztetés egy hozzászólásban.