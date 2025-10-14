Meglopták a temetőt, a szeretet és emlékezet virágai már a tolvajnak nyílnak

A magyarkeresztúri temetőben nemrégen egy helyi lakos virágokat helyezett el, hogy szépítse a sírkertet. A napokban az önkormányzat arról számolt be közösségi oldalán, hogy a tolvajok nem kímélték a temetőt és ellopták a krizantémokat.

A magyarkeresztúri temető elé egy helyi lakos tette ki a szeretet és emlékezet virágait. Ismeretlen tolvaj ellopta.

Fotó: Önkormányzat

Ellopták a temető virágait

"Hír a temető elől: új kertésze van a környéknek! Valaki úgy gondolta, hogy a helyi lakosunk által szeretettel kihelyezett krizantém jobban mutatna máshol, cserepestől. Külön köszönet a csendes 'átültetésért', biztosan nagy szükség volt rá. Bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk személyesen is megköszönni. Vadkamera csodákra képes. Isten áldja -vagy mégsem-az új gazdát!"-szól az önkormányzat közleménye.

A helyiek természetesen felháborodtak a történteken. Az emlékezet és a szeretet virágai ugyanis mindenkinek tetszettek és a hozzátartozók örültek neki. Nem értik, milyen lelki világa van az olyan embernek, aki képes a halottakat meglopni. "Tetteinkért felelni kell"-érkezett a figyelmeztetés egy hozzászólásban.