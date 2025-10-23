2 órája
Liam Neeson magyar hangja szerint ezt kellene tenni a telefonos csalókkal – videó
Ötletes videót készített az egyik megyei rendőrkapitányság. A telefonos csalók elleni küzdelembe beszállt Csernák János, aki Liam Neeson klasszikus monológját mondta fel minimálisan átfogalmazva.
Hiába a rendszeres felhívás, hogy senki ne dőljön be a telefonos csalóknak, szinte naponta lehetne írni cikket, hogy kiket és mennyivel károsítottak meg az erre szakosodott bűnözők.
Csak néhány cím az elmúlt hetekből, hónapokból: Drága hívások - Ne dőljünk be a csalóknak a vonal végén; Tízmillió forintja bánja - Csúnya átverés áldozata a győri nő; Hívták már Hollandiából? Ne dőljön be, mert sokba kerülhet!; Magánnyomozónak hazudta magát a csaló, hogy kifosszon egy idős asszonyt.
A rendőrség már sok mindennel próbálkozott, hogy rádöbbentse az embereket, hogy ne adják meg könnyen az adataikat, de most a Pest megyei kapitányság szintet lépett. Ennél ötletesebb videó a témában nem születhet.
Talán ez segít a telefonos csalók ellen
Az alapötletet az Elrabolva című filmből merítették, ahol Liam Neeson a lányát elraboló telefonálóknak mondta el, mit tesz majd velük. A moziban Csernák János szinkronizálta az északír színészt, és most a népszerű magyar színész gyakorlatilag ezt a jelenetet játszotta el, és mondta a vonal másik végén lévő "csalónak", hogy mire számítson, ha még egyszer ilyennel próbálkozik.
Ha ez sem lesz hatásos, akkor nehéz elképzelni, mi kell ahhoz, hogy ne dőljünk be az átveréseknek.