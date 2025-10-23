Liam Neeson magyar hangja szerint ezt kellene tenni a telefonos csalókkal – videó

Hiába a rendszeres felhívás, hogy senki ne dőljön be a telefonos csalóknak, szinte naponta lehetne írni cikket, hogy kiket és mennyivel károsítottak meg az erre szakosodott bűnözők.

Csernák János (balra) Liam Neesonnak sokszor kölcsönözte a hangját. Az egyik ilyen filmből merített ihletett a Pest megyei rendőrség, hogy felhívja a figyelmet a telefonos csalókra.

Csak néhány cím az elmúlt hetekből, hónapokból: Drága hívások - Ne dőljünk be a csalóknak a vonal végén; Tízmillió forintja bánja - Csúnya átverés áldozata a győri nő; Hívták már Hollandiából? Ne dőljön be, mert sokba kerülhet!; Magánnyomozónak hazudta magát a csaló, hogy kifosszon egy idős asszonyt.

A rendőrség már sok mindennel próbálkozott, hogy rádöbbentse az embereket, hogy ne adják meg könnyen az adataikat, de most a Pest megyei kapitányság szintet lépett. Ennél ötletesebb videó a témában nem születhet.

Talán ez segít a telefonos csalók ellen

Az alapötletet az Elrabolva című filmből merítették, ahol Liam Neeson a lányát elraboló telefonálóknak mondta el, mit tesz majd velük. A moziban Csernák János szinkronizálta az északír színészt, és most a népszerű magyar színész gyakorlatilag ezt a jelenetet játszotta el, és mondta a vonal másik végén lévő "csalónak", hogy mire számítson, ha még egyszer ilyennel próbálkozik.

Ha ez sem lesz hatásos, akkor nehéz elképzelni, mi kell ahhoz, hogy ne dőljünk be az átveréseknek.