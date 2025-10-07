Technikai okok miatt bezárt a lébényi hivatal

Technikai okok miatt zárva tart a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal október 8-án, szerdán. Ezen a napon a hivatal sem telefonon, sem elektronikus úton (e-mailben) nem lesz elérhető, és ügyfélfogadás sem lesz. A hivatal felhívja a figyelmet arra is, hogy sürgős és halaszthatatlan ügyekben a 06/20/319-3661-es telefonszám hívható. A városvezetés kéri az ügyfelek megértését és türelmét a kellemetlenség miatt.