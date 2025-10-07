október 7., kedd

Amália névnap

10°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyfélfogadás

26 perce

Technikai okok miatt bezárt a lébényi hivatal

Címkék#Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal#ügyfél#bezárás

Kisalföld.hu
Technikai okok miatt bezárt a lébényi hivatal

Technikai okok miatt zárva tart a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal október 8-án, szerdán. Ezen a napon a hivatal sem telefonon, sem elektronikus úton (e-mailben) nem lesz elérhető, és ügyfélfogadás sem lesz. A hivatal felhívja a figyelmet arra is, hogy sürgős és halaszthatatlan ügyekben a 06/20/319-3661-es telefonszám hívható. A városvezetés kéri az ügyfelek megértését és türelmét a kellemetlenség miatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu