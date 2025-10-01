október 1., szerda

A fűtési szezon elkezdődött

1 órája

Rákapcsoltak a távhőszolgáltatók, elindult a fűtés Csornán és Kapuváron is

Csornán és Kapuváron már melegednek a távhőszolgáltatásos otthonok. A távhőszolgáltatás mindkét városban elindult.

Kisalföld.hu

Kapuváron és Csornán is kedden elindult a távhőszolgáltatás, azaz felmelegednek a távfűtéses lakások. Csornán egyelőre a távhőszolgáltatás szakaszosan működik, reggel négy, illetve este négy órában. Ha az időjárás úgy "követeli", kezdődik a teljes üzem. Mindkét városban önkormányzati cég nyújtja a szolgáltatást.

A távhőszolgáltatás Kapuváron és Csornán is elindult.
A távhőszolgáltatást Kapuváron és Csornán is önkormányzati cég végzi. A fűtési szezon elkezdődött. Fotó: Kapuvári Hőszolgáltató

A távhőszolgáltatás elindult

A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. szeptember 30-án elindította a távhőszolgáltatás fogyasztóinál. A társaság közösségi oldalán azt írta, az egyre hűvösebb időjárás és a megnövekedett kérések, illetve közös képviselői kérés alapján intézkedtek erről. A rendszert folyamatosan kapcsolják be, a fogyasztók türelmét kérik a cég munkatársai. A cég 770 lakást lát el távhővel.

A CsornaHő Kft. ügyvezető igazgatója, Bertha Zoltán érdekelődésünkre elmondta: szakaszosan indították el a szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy reggel négy, illetve este négy órában melegítik a távfűtéses lakásokat, intézményeket. A szakember hozzátette: időjárástól függően, várhatóan rövid időn belül áttérnek a teljes, azaz a megszakítás nélküli fűtésre.

 

