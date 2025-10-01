Rákapcsoltak a távhőszolgáltatók, elindult a fűtés Csornán és Kapuváron is

Kapuváron és Csornán is kedden elindult a távhőszolgáltatás, azaz felmelegednek a távfűtéses lakások. Csornán egyelőre a távhőszolgáltatás szakaszosan működik, reggel négy, illetve este négy órában. Ha az időjárás úgy "követeli", kezdődik a teljes üzem. Mindkét városban önkormányzati cég nyújtja a szolgáltatást.

A távhőszolgáltatást Kapuváron és Csornán is önkormányzati cég végzi. A fűtési szezon elkezdődött. Fotó: Kapuvári Hőszolgáltató

A távhőszolgáltatás elindult

A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. szeptember 30-án elindította a távhőszolgáltatás fogyasztóinál. A társaság közösségi oldalán azt írta, az egyre hűvösebb időjárás és a megnövekedett kérések, illetve közös képviselői kérés alapján intézkedtek erről. A rendszert folyamatosan kapcsolják be, a fogyasztók türelmét kérik a cég munkatársai. A cég 770 lakást lát el távhővel.