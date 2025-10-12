1 órája
30 lakásos társasház épülhet a családi házak között Ménfőcsanakon - fotó a bontásról
Ménfőcsanaki lakosok véleményét kérik ki egy fontos ügyben! Dr. Laczkovits-Takács Tímea, a városrész képviselője tette közzé, hogy akár 30 lakásos társasház épülhet Ménfőcsanakon a családi házak között. Benyújtották már a terveket.
Az elmúlt hetekben rengeteg aggódó jelzés, kérdés érkezett dr. Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati képviselőhöz, a Ménfőcsanak Győzelem utca 20. szám alatti ingatlan sorsával kapcsolatban. Kiderült, hogy az Országos Tervtanács október 9-i ülésére benyújtották a szóban forgó és a szomszédos területre a terveket, melyek szerint több mint 30 lakásos társasházat kívánnak felépíteni a területre a családi házak közé. - Ezúton is szeretném kikérni a lakosság véleményét a témáról. Kérem írják meg véleményüket! Mint a városrész önkormányzati képviselője a lakosság véleményét fogom képviselni az ügyben - tette közzé közösségi oldalán.
Társasházakat akarnak felhúzni a kerékpárszervíz helyére?
A poszthoz egy fotót is csatolt, melyen jól látszik, hogy az egykor fénykorát élő Zöld Küllő Kerékpárszervízt hatalmas markoló teszi semmissé.
Korábban a telek és az épület tulajdonosa azt írta a közösségi oldalon, hogy a bontás azért vált indokolttá, mert az élet- és balesetveszélyessé vált.
Egy másik nagyberuházás is elkezdődött a városrészben, méghozzá a Metro áruház szomszédságában. Ezzel kapcsolatosan is vegyesek a fogadtatások.
