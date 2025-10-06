Sopron büszke vára - Egy álom, amely kőbe épült - fotók

Építője, Taródi István 1951-ben vásárolta meg azt az ingatlant, amelyen a saját tervei, elképzelései alapján épült vár áll.

A Taródi-vár építője Taródi István Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Taródi-vár Sopron büszkesége

Élete végéig alakította, bővítette két kezével. Az építmény középkori várakat idéző elemekből épült. Vastag kőfalak, tornyok, bástyák, lőrések, boltíves kapuk is találhatók benne. A falakat bontott anyagokból, kövekből, téglákból, erdőkből származó összetevőkből építette. A várhoz híd, alagút, kisebb kiállítóhelyek is tartoznak.

Így nézett ki a Taródi-vár 1962-ben Fotó: Fortepan / Divéky István

A Taródi-vár egyetlen ember kitartásának, építőmunkájának eredménye. A középkori várépítészet hagyományai inspirálták, és bár nem áll kapcsolatban sem királyi dinasztiákkal sem csatákkal, falai között mégis érződik valami különleges, megfoghatatlan középkori légkör.

Az építmény kivételes hangulata, a hely fantasztikus környezete még a filmeseket is megidézte, hiszen A fantasztikus nagynéni című magyar film egyes jeleneteit itt forgatták Ruttkai Éva és Zenthe Ferenc főszereplésével, de 2024 októberében egy rajongói film a „Karib-tenger kalózai: A lámpás titka”, bizonyos jelenetei is itt forogtak.