120 ezres Lenin-fejre bukkantunk a régiségpiacon – Felcsipegettük, amit az oroszok itt hagytak

Lenin elvtárs, minden kommunista atyja több helyen is feltűnt a győri régiségvásáron. Egy úr akár háromezer forintért is megszabadult volna puritán keretbe foglalt képmásától, csak vigyük.

– Volt Marxom, Engelsem is, csak összetörték. Pedig milyen jók lettek volna hárman együtt! – esett gondolkodóba az árus.

Pár standdal arrébb már jó mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha Leninnel a hónunk alatt sétálnánk haza. A zöld színű, aranyba hajló mellszobor egy jól megtermett rózsabogárra hajaz.

Lenin esete az eozinnal.

Fotó: Csapó Balázs

– Miért zöld Lenin elvtárs? – teszem fel a kérdést.

– Nem tudom, én csak árulom – jött a meghökkentő válasz a túloldalról. – Százhúszezer forint, ha megvenné. Ja, Zsolnay – jelentette ki szűkszavúan, majd fázósan szorosabbra tekerte magán a takarót.

– Az eozintól zöld – súgta meg egy piacon nézelődő hölgy, aki igencsak jól informált volt. – Keressenek rá az interneten! Ezt a mázat a Zsolnay tette világhírűvé.

És valóban, követve a hölgy javaslatát, azt találtuk az interneten, hogy „az eozin az aranyszíntől a rózsabogár-zöldig színjátszó, fényesen csillogó vagy matt kerámiamáz. Az eozint Zsolnay Vilmos pécsi gyára tette világhírűvé.” Úgy tűnik, nem jártam messze a rózsabogár hasonlattal.

Vajon hányat fordult Lenin elvtárs a mauzóleumában, tudva, hogy a kommunista eszméket sutba vágva százhúszezer forintot érő mellszobrával nyerészkednek?

