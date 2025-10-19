október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élt, él és élni fog

41 perce

120 ezres Lenin-fejre bukkantunk a régiségpiacon – Felcsipegettük, amit az oroszok itt hagytak

Címkék#régiségpiac#lenin elvtárs#1956

1956 októberében a megszálló szovjet csapatok ellen emelték fel a hangjukat, majd a fegyvereiket is a magyarok. Csak évtizedek múlva ért be a forradalom gyümölcse, és hagyták el az országunkat. A Tarcsay utcai régiségvásáron a közelgő évforduló kapcsán olyan tárgyakra vadásztunk, amelyek a szovjet érához köthetők. Sok fotót hoztunk

Pardavi Mariann

– Lenin élt, él és élni fog… – sóhajtotta Győri Balázs, amikor észrevette, hogy tekintetünk fotós kollégámmal, Csapó Balázzsal megakadt egy vágódeszkára hajazó falemezre vésett-festett Lenin-portrén  Tarcsay utcai régiségvásáron.

lenin, 1956, Tarcsay utcai régiségvásár, régiség, KISZ, marx, engels, szovjet, orosz
Győri Balázs édesanyja tartja kezében Lenin elvtárs faragott, festett mását. A Tarcsay utcai régiségvásárról számos fotót hoztunk, görgessen lejjebb! A 120 ezres Lenin fej is ott lesz!
Fotó: Csapó Balázs

– Nem ezen fogok meggazdagodni, ezt én is érzem. Ha kell, ötezerért vihetitek – ajánlotta a kereskedő. Ötezer forint, nem rubel, csak a tisztánlátás végett.

Lenin elvtárs, minden kommunista atyja több helyen is feltűnt a győri régiségvásáron. Egy úr akár háromezer forintért is megszabadult volna puritán keretbe foglalt képmásától, csak vigyük.

– Volt Marxom, Engelsem is, csak összetörték. Pedig milyen jók lettek volna hárman együtt! – esett gondolkodóba az árus.

Pár standdal arrébb már jó mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha Leninnel a hónunk alatt sétálnánk haza. A zöld színű, aranyba hajló mellszobor egy jól megtermett rózsabogárra hajaz.

lenin, 1956, Tarcsay utcai régiségpiac, régiség, KISZ, marx, engels, szovjet, orosz
Lenin esete az eozinnal.
Fotó: Csapó Balázs

– Miért zöld Lenin elvtárs? – teszem fel a kérdést.

– Nem tudom, én csak árulom – jött a meghökkentő válasz a túloldalról. – Százhúszezer forint, ha megvenné. Ja, Zsolnay – jelentette ki szűkszavúan, majd fázósan szorosabbra tekerte magán a takarót.

– Az eozintól zöld – súgta meg egy piacon nézelődő hölgy, aki igencsak jól informált volt. – Keressenek rá az interneten! Ezt a mázat a Zsolnay tette világhírűvé.

És valóban, követve a hölgy javaslatát, azt találtuk az interneten, hogy „az eozin az aranyszíntől a rózsabogár-zöldig színjátszó, fényesen csillogó vagy matt kerámiamáz. Az eozint Zsolnay Vilmos pécsi gyára tette világhírűvé.” Úgy tűnik, nem jártam messze a rózsabogár hasonlattal. 

Vajon hányat fordult Lenin elvtárs a mauzóleumában, tudva, hogy a kommunista eszméket sutba vágva százhúszezer forintot érő mellszobrával nyerészkednek?

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotóit a Tarcsay utcai régiségvásárról!

120 ezres Lenin-fejre bukkantunk a régiségpiacon

Fotók: Csapó Balázs

 A piac másik felén Tóth István mindenféle régiséget árul. Asztalának szélén kaptak helyet a letűnt szovjet éra mementói: „750 ezer kilométer balesetmentesen” plecsni, Kiváló dolgozó jelvények, KISZ-tagsági igazolványok sorakoznak.

– Csak az idősek viszik ezeket, már ha egyáltalán viszik. A fiatalok azt se tudják, mik ezek. Az időseknek meg amolyan nosztalgia, emlékezteti őket a fiatalságukra.

Évtizedeket kellett várni, míg kivonultak az oroszok

1956. október 23-án a budapesti hallgatók az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött a forradalom, amelynek évfordulóját napokon belül ünnepelhetjük. A forradalmat azt indította el, hogy a fiatalok a szovjet megszállás és a kommunista rendszer ellen felemelték a hangjukat. A szovjet csapatok csak évtizedek múlva hagyták el az országunkat: kivonulásuk 1990. március 12. és 1991. június 16. között zajlott le. Győrből 1990. április 20-án távoztak az itt tartózkodó katonai egységek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu