120 ezres Lenin-fejre bukkantunk a régiségpiacon – Felcsipegettük, amit az oroszok itt hagytak
1956 októberében a megszálló szovjet csapatok ellen emelték fel a hangjukat, majd a fegyvereiket is a magyarok. Csak évtizedek múlva ért be a forradalom gyümölcse, és hagyták el az országunkat. A Tarcsay utcai régiségvásáron a közelgő évforduló kapcsán olyan tárgyakra vadásztunk, amelyek a szovjet érához köthetők. Sok fotót hoztunk
– Lenin élt, él és élni fog… – sóhajtotta Győri Balázs, amikor észrevette, hogy tekintetünk fotós kollégámmal, Csapó Balázzsal megakadt egy vágódeszkára hajazó falemezre vésett-festett Lenin-portrén Tarcsay utcai régiségvásáron.
– Nem ezen fogok meggazdagodni, ezt én is érzem. Ha kell, ötezerért vihetitek – ajánlotta a kereskedő. Ötezer forint, nem rubel, csak a tisztánlátás végett.
Lenin elvtárs, minden kommunista atyja több helyen is feltűnt a győri régiségvásáron. Egy úr akár háromezer forintért is megszabadult volna puritán keretbe foglalt képmásától, csak vigyük.
– Volt Marxom, Engelsem is, csak összetörték. Pedig milyen jók lettek volna hárman együtt! – esett gondolkodóba az árus.
Pár standdal arrébb már jó mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha Leninnel a hónunk alatt sétálnánk haza. A zöld színű, aranyba hajló mellszobor egy jól megtermett rózsabogárra hajaz.
– Miért zöld Lenin elvtárs? – teszem fel a kérdést.
– Nem tudom, én csak árulom – jött a meghökkentő válasz a túloldalról. – Százhúszezer forint, ha megvenné. Ja, Zsolnay – jelentette ki szűkszavúan, majd fázósan szorosabbra tekerte magán a takarót.
– Az eozintól zöld – súgta meg egy piacon nézelődő hölgy, aki igencsak jól informált volt. – Keressenek rá az interneten! Ezt a mázat a Zsolnay tette világhírűvé.
És valóban, követve a hölgy javaslatát, azt találtuk az interneten, hogy „az eozin az aranyszíntől a rózsabogár-zöldig színjátszó, fényesen csillogó vagy matt kerámiamáz. Az eozint Zsolnay Vilmos pécsi gyára tette világhírűvé.” Úgy tűnik, nem jártam messze a rózsabogár hasonlattal.
Vajon hányat fordult Lenin elvtárs a mauzóleumában, tudva, hogy a kommunista eszméket sutba vágva százhúszezer forintot érő mellszobrával nyerészkednek?
Fotók: Csapó Balázs
A piac másik felén Tóth István mindenféle régiséget árul. Asztalának szélén kaptak helyet a letűnt szovjet éra mementói: „750 ezer kilométer balesetmentesen” plecsni, Kiváló dolgozó jelvények, KISZ-tagsági igazolványok sorakoznak.
– Csak az idősek viszik ezeket, már ha egyáltalán viszik. A fiatalok azt se tudják, mik ezek. Az időseknek meg amolyan nosztalgia, emlékezteti őket a fiatalságukra.
Évtizedeket kellett várni, míg kivonultak az oroszok
1956. október 23-án a budapesti hallgatók az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött a forradalom, amelynek évfordulóját napokon belül ünnepelhetjük. A forradalmat azt indította el, hogy a fiatalok a szovjet megszállás és a kommunista rendszer ellen felemelték a hangjukat. A szovjet csapatok csak évtizedek múlva hagyták el az országunkat: kivonulásuk 1990. március 12. és 1991. június 16. között zajlott le. Győrből 1990. április 20-án távoztak az itt tartózkodó katonai egységek.