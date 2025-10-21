október 21., kedd

Segítik az időseket

1 órája

Támogatást adnak az időseknek Rábakecölön, november 13-ig lehet kérni

Címkék#támogatás#Soós Imre Kulturális Központban#idősek#Rábakecöl#önkormányzat

Támogatást kapnak a nyugdíjas rábakecöliek. A támogatás akkor jár, ha megfelelnek a feltételeknek.

Kisalföld.hu
Támogatást adnak az időseknek Rábakecölön, november 13-ig lehet kérni

A rábakecöli önkormányzat az idősek napja alkalmából támogatásban részesítette azokat a helyi nyugdíjasokat, akiknek a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem kerüli el a 427.500 forintot. A támogatást november 13-ig vehetik át az érintettek a Soós Imre Kulturális Központban, csütörtökönként reggel nyolctól délután négy óráig. Az átvételkor szükség lesz a nyugdíjszelvényre. Amennyiben házastársa még dolgozik, tőle keresetigazolást kell benyújtani. 
 

 

