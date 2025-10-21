Segítik az időseket
1 órája
Támogatást adnak az időseknek Rábakecölön, november 13-ig lehet kérni
Támogatást kapnak a nyugdíjas rábakecöliek. A támogatás akkor jár, ha megfelelnek a feltételeknek.
A rábakecöli önkormányzat az idősek napja alkalmából támogatásban részesítette azokat a helyi nyugdíjasokat, akiknek a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem kerüli el a 427.500 forintot. A támogatást november 13-ig vehetik át az érintettek a Soós Imre Kulturális Központban, csütörtökönként reggel nyolctól délután négy óráig. Az átvételkor szükség lesz a nyugdíjszelvényre. Amennyiben házastársa még dolgozik, tőle keresetigazolást kell benyújtani.
