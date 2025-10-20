1 órája
Takáts Tamás százévesen szeretne "lefordulni" a színpadról, miközben a Pocsolyába léptem dalt énekli
Takáts Tamás a Mesélek a bornak című dallal lépett fel először a fiával, de reméli, hogy lesz folytatása a közös munkának. Takáts Tamás Csornán koncertezett nemrégiben, ott beszélgettünk vele.
Takáts Tamás rock- és bluesénekes, Máté Péter-díjas előadó, a Takáts Tamás Blues Band alapítója, a Karthago együttes frontembere. Nemrégen Csornán járt és a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programján lépett fel, Hoboval együtt. Takáts Tamástól is megkérdeztük, milyen kapcsolatban van a szerencsejátékokkal és kiderült, hogy soha nem kísértette a szerencséjét.
Takáts Tamás munkáról, pihenésről
"Semmilyen kapcsolatom nincs a szerencsejátékokkal, soha nem játszottam - mondta a kisalfold.hu-nak. – Igaz, egyszer nyomogattam egy gépet, amire talán azt mondták, hogy félkarú, de nem nyertem egy fillért sem. Akkor aztán megerősödött bennem, hogy nekem ennyi elég volt. Anyukám lottózott néha, gyakorlatilag nulla sikerrel."
Az énekes érdeklődésünkre kifejtette, hogy javában tart a Karthago koncertturné és nagyon jó bulik vannak a hátuk mögött. "Ugyanúgy sikerülnek, vagyis jól, mint a Blues Band-koncertek. Nagyon nyomulunk azzal is és a Karthagoval is" - jegyezte meg.
Tavaly Takáts Tamás fia az édesapjával énekelt duettet a Duna Televízió Csináljuk a fesztivált című műsorának karácsonyi adásában. A Mesélek a bornak Takáts Tamás és Takáts Máté előadásában nagy sikert aratott és nagyot ment. Ezzel kapcsolatban a művész kifejtette, hogy sem azelőtt, sem azóta nem játszottak együtt.
Váltották egymást az emlékzenekarban
"Harminc éves lett, most már lehet, hogy sikerül közös szereplést összehozni. De eddig ő nagyon fontosnak tartotta, hogy ne az apukája hátán másszon felfelé. De nagyon sikeres így is. Van a Don't Stop The Queen zenekara és a saját zenekara a Yewo, úgyhogy nyomulnak"-monda. Mindkét fia foglalkozik egyébként zenével, tudtuk meg tőle, a kisebbik basszus gitáros, "alteres csávó, filmes, meg költő, alternatív, avantgárd srác. A nagyobbik fiam és én populárisabbak vagyunk. Ő Doors emlékzenekarban játszik. Ott engem váltott, ez vicces, mert fiatal koromban én énekeltem a Doors emlékzenekarban, most pedig ő."
Van van igény a rockra és a bluesra
Takáts Tamás egy korábbi interjújában azt mondta, hogy száz éves koráig szeretne zenélni. Ez a terve azóta sem változott.
– Nincs változás, úgy tervezem, hogy majd egyszer, úgy 100-120 éves koromban a szívemhez kapok és lefordulok a színpadról. A Pocsolyába léptem dalomat énekelve. Lehet, hogy sokan várják, de nem hagyom abba - jelentette ki. Megjegyeztük, esetleg erre a családja számít, hogy több időt tölthessen velük. – Nem, ők nem! Zenésszel élni a legjobb a világon, hacsak nem hűtlen, de az én családomat ilyen veszély nem fenyegeti. A zenész ugyanis csak hétvégén megy dolgozni, egész héten otthon vagyok én is. Van persze munka hétköznap is, de szerintem nekem rövidebb a munkaidőm, mint egy átlag férfinak és így több időm van a családomra.
Takáts Tamásnak felvetettük, hogy koncertjein a közönség kortalan, hiszen
- idősek és
- fiatalok,
- középkorúak egyaránt ott állnak a színpad előtt és éneklik a dalokat. Azaz folyamatosan van igény a rockra és a bluesra.
– Vivaldira volt igény és Beethovenre is, ahogy a Beatlesre is. És van igény a Takáts Blues Bandre is. A zenére folyamatosan. Sőt, talán az egyetlen művészeti ág, ami tuti, hogy a mennyországban is lesz-vélte.
És, hogy mivel tölti szabadidejét, mivel töltekezik Takáts Tamás? Azt is elárulta. "Tévét nézek, pihenek, ölelgetem a feleségemet. Csodálatos elfoglaltságaim vannak" - tette hozzá.