Takáts Tamás százévesen szeretne "lefordulni" a színpadról, miközben a Pocsolyába léptem dalt énekli

Takáts Tamás rock- és bluesénekes, Máté Péter-díjas előadó, a Takáts Tamás Blues Band alapítója, a Karthago együttes frontembere. Nemrégen Csornán járt és a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programján lépett fel, Hoboval együtt. Takáts Tamástól is megkérdeztük, milyen kapcsolatban van a szerencsejátékokkal és kiderült, hogy soha nem kísértette a szerencséjét.

Takáts Tamás Csornán válaszolt kérdéseinkre. Beszélt fiairól, munkájáról, pihenésről. Fotó: Cs. K. A.

Takáts Tamás munkáról, pihenésről

"Semmilyen kapcsolatom nincs a szerencsejátékokkal, soha nem játszottam - mondta a kisalfold.hu-nak. – Igaz, egyszer nyomogattam egy gépet, amire talán azt mondták, hogy félkarú, de nem nyertem egy fillért sem. Akkor aztán megerősödött bennem, hogy nekem ennyi elég volt. Anyukám lottózott néha, gyakorlatilag nulla sikerrel."

Az énekes érdeklődésünkre kifejtette, hogy javában tart a Karthago koncertturné és nagyon jó bulik vannak a hátuk mögött. "Ugyanúgy sikerülnek, vagyis jól, mint a Blues Band-koncertek. Nagyon nyomulunk azzal is és a Karthagoval is" - jegyezte meg.

Tavaly Takáts Tamás fia az édesapjával énekelt duettet a Duna Televízió Csináljuk a fesztivált című műsorának karácsonyi adásában. A Mesélek a bornak Takáts Tamás és Takáts Máté előadásában nagy sikert aratott és nagyot ment. Ezzel kapcsolatban a művész kifejtette, hogy sem azelőtt, sem azóta nem játszottak együtt.

Váltották egymást az emlékzenekarban

"Harminc éves lett, most már lehet, hogy sikerül közös szereplést összehozni. De eddig ő nagyon fontosnak tartotta, hogy ne az apukája hátán másszon felfelé. De nagyon sikeres így is. Van a Don't Stop The Queen zenekara és a saját zenekara a Yewo, úgyhogy nyomulnak"-monda. Mindkét fia foglalkozik egyébként zenével, tudtuk meg tőle, a kisebbik basszus gitáros, "alteres csávó, filmes, meg költő, alternatív, avantgárd srác. A nagyobbik fiam és én populárisabbak vagyunk. Ő Doors emlékzenekarban játszik. Ott engem váltott, ez vicces, mert fiatal koromban én énekeltem a Doors emlékzenekarban, most pedig ő."

Van van igény a rockra és a bluesra

Takáts Tamás egy korábbi interjújában azt mondta, hogy száz éves koráig szeretne zenélni. Ez a terve azóta sem változott.