Komoly rang

1 órája

Kapuvári tűzoltóval nyílt meg a hírességek csarnoka

Komoly elismerést kapott a kapuvári tűzoltó. Szüts Tamás megkapta „A Katasztrófavédelem Ügyeleti Hírességek Csarnokának Örökös Tagja” címet.

Kisalföld.hu

Szüts Tamás tűzoltóőrnagy, a kapuvári katasztrófavédelmi kirendeltség megbízott tűzoltósági felügyelője az első, aki megkapta „A Katasztrófavédelem Ügyeleti Hírességek Csarnoka Örökös Tagja” címet, tulajdonképpen vele nyílt meg a hírességek csarnoka – számolt be róla közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Szüts Tamás
A kapuvári Szüts Tamás az első, aki bekerült a hírességek csarnokába.
Fotó: dr. Németh Ramóna tűzoltó főhadnagy

A szakember a központi főügyeleti főosztály díját eddigi szakmai életútjával érdemelte ki. A címet az ügyeletesek idei, szeptemberben megtartott szakmai versenyén vehette át.

Szüts Tamás tűzoltó családból származik, dédnagyapja önkéntes tűzoltó volt, a nagyapja és az édesapja pedig hivatásosként szolgált. Az érettségi megszerzését követően a győri tűzoltóságon beosztott tűzoltóként kezdte pályafutását. Idén februárba került a kapuvári katasztrófavédelmi kirendeltséghez megbízott tűzoltósági felügyelőként.

Erről az elismerő címről semmit nem tudott, igencsak meglepődött, amikor Szakács Miklós alezredes átadta neki az emléktárgyat.

