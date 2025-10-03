1 órája
Kapuvári tűzoltóval nyílt meg a hírességek csarnoka
Komoly elismerést kapott a kapuvári tűzoltó. Szüts Tamás megkapta „A Katasztrófavédelem Ügyeleti Hírességek Csarnokának Örökös Tagja” címet.
Szüts Tamás tűzoltóőrnagy, a kapuvári katasztrófavédelmi kirendeltség megbízott tűzoltósági felügyelője az első, aki megkapta „A Katasztrófavédelem Ügyeleti Hírességek Csarnoka Örökös Tagja” címet, tulajdonképpen vele nyílt meg a hírességek csarnoka – számolt be róla közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A szakember a központi főügyeleti főosztály díját eddigi szakmai életútjával érdemelte ki. A címet az ügyeletesek idei, szeptemberben megtartott szakmai versenyén vehette át.
Szüts Tamás tűzoltó családból származik, dédnagyapja önkéntes tűzoltó volt, a nagyapja és az édesapja pedig hivatásosként szolgált. Az érettségi megszerzését követően a győri tűzoltóságon beosztott tűzoltóként kezdte pályafutását. Idén februárba került a kapuvári katasztrófavédelmi kirendeltséghez megbízott tűzoltósági felügyelőként.
Erről az elismerő címről semmit nem tudott, igencsak meglepődött, amikor Szakács Miklós alezredes átadta neki az emléktárgyat.