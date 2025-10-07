október 7., kedd

Ma szuperhold van! Erre figyelmeztet a győri asztrológus

Címkék#Kerecsényi Éva#győri asztrológus#szuperhold#kígyó

Az október 7-i égi tünemény amolyan égi ébresztő, vallja Kerecsényi Éva győri asztrológus. Mit üzen a szuperhold?

Pardavi Mariann

– A 2025. október 7-i szuperhold – amely a Földhöz való közelsége miatt nagyobbnak és fényesebbnek látszik – nemcsak a nyugati asztrológiában bír jelentőséggel, hanem mélyen összefonódik a kínai metafizikai hagyományokkal is. Ez a telihold az érzelmek felerősödését, felismeréseket és energetikai változásokat hozhat. Ráadásul ez a holdfázis a Kígyó évében következik be – egy olyan időszakban, amely a belső átalakulásról, bölcsességről és a régi minták elengedéséről szól. A Kígyó hatása önvizsgálatra és tisztánlátásra ösztönöz, így ez a szuperhold különösen alkalmas céljaink és kapcsolataink újragondolására – foglalta össze kérdésünkre Kerecsényi Éva győri asztrológus

Kerecsényi Éva, asztrológus, szuperhold, asztrológia, telihold
Kerecsényi Éva győri asztrológust kérdeztük a szuperholdról.
Fotó: Archív

A szuperhold hatásai:

  • Fokozott intuíció és érzelmi tisztánlátás.
  • Lehetőség a megbékélésre és a kapcsolatok elmélyítésére – különösen a Kígyó és Sárkány jegyűek számára.
  • Karrierbeli áttörések a Patkány és Bivaly jegyűeknek, főleg külföldi lehetőségek terén.
  • Az új célok kitűzésének és a hosszú távú tervek újrahangolásának ideje.

Erre figyeljen!

  • Érzelmi hullámzás, különösen a Tigris és Nyúl jegyűeknél – konfliktusok alakulhatnak ki, ha nem kezelik a stresszt.
  • Anyagi óvatosság javasolt a Disznó és Sárkány jegyűeknek – kerüljék az impulzív befektetéseket.
  • Egészségügyi egyensúlytalanságok – a túlterheltség és érzelmi kimerültség miatt fontos a pihenés és a tudatosság.

Hogy mire világít rá ez a hold? A szuperhold az egyensúlyhiányra hívja fel a figyelmet – munka és pihenés, ambíció és kapcsolat között. Felnőttek számára ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy megálljanak, elgondolkodjanak, és a harmóniát helyezzék előtérbe. Sokak számára ez egy kozmikus jelzés, hogy ideje elengedni a régi mintákat, és nyitni az új felé. Ahogy a holdfény felerősödik, úgy nő az önismeretünk is. Ne csak csodáljuk ezt az égi jelenséget, használjuk útmutatóként

– tudtuk meg Kerecsényi Évától.

 

