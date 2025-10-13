Ilyen volt Freddie előadásában a Bamboleo

A Gipsy Kings énekeseként a Bamboleo számmal nyűgözte le a zsűritagokat a győri Freddie a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában.

Freddie ismét továbbjutott a Sztárban Sztár All Starsban.

A műsort Freddie nyitotta meg, aki az előző héten az első helyen végzett. Kisfilmjében úgy fogalmazott, számára nagyon fontos, hogy érezze, fejlődni tud emberként, ez a produkciója azonban nem ezt kívánta meg.