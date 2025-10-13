Sztárban sztár All Stars
1 órája
Ilyen volt Freddie előadásában a Bamboleo
A Gipsy Kings énekeseként lépett színpadra a győri Freddie. A Sztárban sztár All Starsban ismét jól teljesített az énekes.
A műsort Freddie nyitotta meg, aki az előző héten az első helyen végzett. Kisfilmjében úgy fogalmazott, számára nagyon fontos, hogy érezze, fejlődni tud emberként, ez a produkciója azonban nem ezt kívánta meg.
