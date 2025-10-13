október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

15°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárban sztár All Stars

1 órája

Ilyen volt Freddie előadásában a Bamboleo

Címkék#Freddie#Sztárban Sztár All Stars#Bamboleo#Gipsy Kings

A Gipsy Kings énekeseként lépett színpadra a győri Freddie. A Sztárban sztár All Starsban ismét jól teljesített az énekes.

Kisalföld.hu

A Gipsy Kings énekeseként a Bamboleo számmal nyűgözte le a zsűritagokat a győri Freddie a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában.

Sztárban sztár All Stars Freddie
Freddie ismét továbbjutott a Sztárban Sztár All Starsban.

A műsort Freddie nyitotta meg, aki az előző héten az első helyen végzett. Kisfilmjében úgy fogalmazott, számára nagyon fontos, hogy érezze, fejlődni tud emberként, ez a produkciója azonban nem ezt kívánta meg. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu