Fontos az Audival kötött gazdasági szövetség

"Javaslat Győr és az Audi Hungária Zrt. stratégiai együttműködésének megerősítéséről." címmel napirendi pontként tárgyalta az előterjesztést a győri közgyűlés csütörtöki ülése. Dr. Fekete Dávid, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője arról beszélt, miért tartották fontosnak ezt az előterjesztést, a szövetség megerősítését.

Fotó: Csapó Balázs

A megkötött gazdasági szövetség továbbra is fontos

– Azt gondoljuk, hogy az a gazdasági szövetség, amit a város az Audival megkötött, az egy fontos szövetség. Több, mint tízezer győri és Győr környéki család számára nyújt biztos megélhetést. Sőt, hogyha megnézem azt, hogy a beszállítókon keresztül mennyien dolgoznak tulajdonképpen ebben a beszállítói láncban, akkor ez még jóval több győri és Győr környéki családot jelent. Azt látjuk, hogy a városvezetés azzal, hogy egy oldalúan, a másik fél kifejezett kérése ellenére nyilvánosságra hozta az Audi szerződést, azzal a befektetői bizalmat csorbította. Azt gondolom, hogy ilyenkor a közgyűlés többségének kötelessége, hogy kiálljon és azt mondja, hogy mi elismerjük azt a gazdasági szövetséget, amit az elmúlt három évtizedben kialakítottunk az Audi-val.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy küldjünk egy pozitív jelzést a vállalat irányába a tekintetben, hogy a város közgyűlése továbbra is fontos, kiemelt stratégiai partnerként tekint az Audi-ra. Egyrészt a munkavállalók létszáma miatt, másrészt meg természetesen amiatt is, hogy az Audi egy kiemelt szponzora a város kulturális és sport életének. Az Audi nem játék ilyen szempontból, nem szabad ilyen típusú politikai érdekek mentén, mint ahogy a Pintér Bence tette, kikezdeni ezt a bizalmat, mert azzal csak a győriek járhatnak rosszul.

Én nagyon sajnálom, hogy ők nem támogatták ezt az előterjesztést, de mi bízom benne, hogy egyértelmű és világos jelzést tudtunk küldeni az Audi irányába, hogy mi kiállunk az Audis szövetség mellett, és természetesen ezáltal az Audi munkavállalói mellett is.