Zárlatot rendeltek el a Pannonhalmi Borvidéken - Kajárpéc és Győrszemere érintett

Néhány napja a Nébih és Pécsinger János a Pannonhalmi hegyközség elnöke is megerősítette, hogy ahogy az sajnos várható volt, a Pannonhalmi Borvidék szőlőültetvényeiben is megjelent az aranyszínű sárgaság betegség (grapevine flavescence dorée phytoplasma). Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett baktérium óriási veszélyt jelent a szőlőültetvények egészségére, összességében a létükre.

Szőlőkabóca általi fertőzés elérte a Pannonhalmi Borvidéket.

Kimutatták Kajárpécen és Győrszemerén a szőlőkabóca fertőzést

Több érintett település tette közzé, hogy október 20-i határozatában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal elrendelte a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (FD) miatt a Pannonhalmi Borvidék egyes településeire vonatkozó növény-egészségügyi zárlatot. Ez a döntés az uniós karantén károsítók elleni védekezés része, célja a fertőzés megállítása és a szőlőállomány védelme.

Fontos, hogy a betegség kizárólag a szőlőtőkéket érinti, emberre nem terjed, az emberi egészségre semmilyen kockázatot nem jelent. A szőlőben történő munka egészségügyi kockázatot nem okoz. Mindenki nyugodtan dolgozhat a szőlőben.

A bor minőségére és fogyaszthatóságára semmiféle kockázatot nem jelent. A Pannonhalmi bor továbbra is biztonsággal fogyasztható!

Győrszemere zárlat alatt, térképen a zónák. Forrás: Kormányhivatal

A fitoplazma-fertőzés laborvizsgálattal igazolt megjelenése miatt a hatóság Győrszemere és Kajárpéc településeken két területet jelölt ki, ugyanis itt mutatták ki elsőként a fertőzést és került zár alá a terület.

Fertőzött terület: Az igazoltan fertőzött szőlőtőkék körüli 1 km sugarú kör.

Pufferzóna: A fertőzött terület körül további legalább 3 km-es sáv.

Mit jelent ez a termelőknek?

A határozat alapján az érintett földhasználóknak számos kötelező teendőjük van.

A legfontosabbak a fertőzött területen:

1. Szaporítóanyag szigorítás: Csak hatóságilag ellenőrzött, igazolt szőlőiskolából származó szaporítóanyag ültethető. Bujtatás tilos.

2. Tilos kivinni: Sem szőlőnövény, sem annak részei nem vihetők ki (termés és mag kivételével).

3. Növényfigyelés: Júniustól folyamatosan figyelni kell a sárgaság tüneteit, gyanú esetén azonnal bejelenteni.