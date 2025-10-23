október 23., csütörtök

Bírságot is adhat a hatóság

54 perce

Zárlatot rendeltek el a Pannonhalmi Borvidéken - Kajárpéc és Győrszemere érintett

Címkék#fitoplazma#Győrszemere#pannonhalmi borvidék#szőlőültetvény#Kajárpéc#szőlőkabóca

Zárlat alá került a Pannonhalmi Borvidék. Eddig ezeken a területeket mutatták ki a laboreredmények a szőlőkabóca által terjesztett betegség jelenlétét, amelyre nincs gyógymód. Mutatjuk mit kell tennie a gazdáknak, különben 100 milliós bírságot is kaphatnak.

Kisalföld.hu

Néhány napja a Nébih és Pécsinger János a Pannonhalmi hegyközség elnöke is megerősítette, hogy ahogy az sajnos várható volt, a Pannonhalmi Borvidék szőlőültetvényeiben is megjelent az aranyszínű sárgaság betegség (grapevine flavescence dorée phytoplasma). Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett baktérium óriási veszélyt jelent a szőlőültetvények egészségére, összességében a létükre. 

szőlőkabóca
Szőlőkabóca általi fertőzés elérte a Pannonhalmi Borvidéket. 

Kimutatták Kajárpécen és Győrszemerén a szőlőkabóca fertőzést

Több érintett település tette közzé, hogy október 20-i határozatában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal elrendelte a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (FD) miatt a Pannonhalmi Borvidék egyes településeire vonatkozó növény-egészségügyi zárlatot. Ez a döntés az uniós karantén károsítók elleni védekezés része, célja a fertőzés megállítása és a szőlőállomány védelme.

Fontos, hogy a betegség kizárólag a szőlőtőkéket érinti, emberre nem terjed, az emberi egészségre semmilyen kockázatot nem jelent. A szőlőben történő munka egészségügyi kockázatot nem okoz. Mindenki nyugodtan dolgozhat a szőlőben.

A bor minőségére és fogyaszthatóságára semmiféle kockázatot nem jelent. A Pannonhalmi bor továbbra is biztonsággal fogyasztható!

Győrszemere zárlat alatt, térképen a zónák. Forrás: Kormányhivatal

A fitoplazma-fertőzés laborvizsgálattal igazolt megjelenése miatt a hatóság Győrszemere és Kajárpéc településeken két területet jelölt ki, ugyanis itt mutatták ki elsőként a fertőzést és került zár alá a terület.

  • Fertőzött terület: Az igazoltan fertőzött szőlőtőkék körüli 1 km sugarú kör.
  • Pufferzóna: A fertőzött terület körül további legalább 3 km-es sáv.

Mit jelent ez a termelőknek?

A határozat alapján az érintett földhasználóknak számos kötelező teendőjük van. 

A legfontosabbak a fertőzött területen:

1. Szaporítóanyag szigorítás: Csak hatóságilag ellenőrzött, igazolt szőlőiskolából származó szaporítóanyag ültethető. Bujtatás tilos.

2. Tilos kivinni: Sem szőlőnövény, sem annak részei nem vihetők ki (termés és mag kivételével).

3. Növényfigyelés: Júniustól folyamatosan figyelni kell a sárgaság tüneteit, gyanú esetén azonnal bejelenteni.

4. Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés: Metszés utáni nyesedék megsemmisítése (égetés, beforgatás stb.), Rügyfakadás előtt olajos lemosás. 3 alkalommal vegyszeres kezelés a vegetáció alatt (időzítés a hatóság közleménye szerint). Mindez dokumentálva, és 3 évig megőrizve.

5. Köztes gazdanövények irtása: Erdei iszalag és mirigyes bálványfa kivágása, újrahajtás megakadályozása.

6. Fertőzött tőkék megsemmisítése a hatóság utasítása szerint.

7. Tilos a szőlőiskola vagy törzsültetvény létesítése.

Kajárpéc is fertőzött, felállították a zónákat. Forrás: Kormányhivatal

A pufferzónában rendszeres figyelés szükséges és bejelentés tünetek észlelése esetén. Szőlőkabóca elleni védekezés ugyanúgy fontos, mint a fertőzött területen, ahogyan a fertőzött tőkék megsemmisítése is. Ebben a három kilométeres zónában szőlőiskola/törzsültetvény nem létesíthető a fertőzött terület határától számított 100 méteren belül.

Ellenőrzés és szankciók

A Nébih és a Kormányhivatal munkatársai fokozott ellenőrzéseket végeznek. Az elhanyagolt területek gazdáit akár 100 millió Ft-ig terjedő bírság is sújthatja. Indokolt esetben elrendelhetik a teljes ültetvény kivágását is.

Miért fontos a védekezés? A fitoplazma-fertőzés a szőlőtőkék fokozatos pusztulását okozza, ezzel veszélyeztetve a teljes borvidék jövőjét. A kórokozót az amerikai szőlőkabóca terjeszti, ezért ennek visszaszorítása kulcsfontosságú. Kérnek minden termelőt, kövessék az előírásokat, működjenek együtt, és tájékoztassák a hatóságokat bármilyen gyanús tünet észlelésekor. 

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségről itt olvashat bővebben: https://portal.nebih.gov.hu/amerikai-szolokaboca Kérdés esetén a hegybíró hívható: +36 70 489 8678

 

