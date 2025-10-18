Elérte a fertőzés a borvidéket - Most csak az összefogás segíthet

- Nem csak a bor, de borászatok, termelők, családok életéről is szól, és országosan kedvezőtlen gazdasági hatása lehet a szőlő aranyszínű sárgaságának. Az egyetlen védekezési mód a betegség hordozójával szembeni harc, az amerikai szőlőkabóca irtása, gyérítése, ugyanis a betegség ellen nincs növényvédőszer - vázolta a jelenlegi helyzetet Pécsinger János.

Pécsinger János az idei szőlőszüret kezdetén még bizakodó volt. Senki sem sejtette, hogy néhány hónap múlva ekkora károkat okot az aranyszínű sárgaság. Fotó: Csapó Balázs

Az aranyszínű sárgaság 50 százalékkal csökkentheti a terméshozamot

Az aranyszínű sárgaság betegség nem újkeletű, a hatvanas évektől jelen van a szőlőültetvényekben, azonban eddig nem okozott ekkora problémát. - A fertőzés magától nem terjed, sőt a metszőollóval, széllel sem. És azt is fontos kiemelni, hogy az emberre sem veszélyes. Ugyanakkor a szőlőtőkék terméshozamát akár 50%-kal csökkentheti vagy az ültetvény teljes pusztulásához is vezethet - világított rá a Pannonhalmi hegyközség elnöke.

- A jelenlegi ismeretek szerint a betegség első számú terjesztője az amerikai szőlőkabóca. A rovar az ötvenes években került a kontinensre, és az első fertőzött oltványok Franciaországban, majd Olaszországban okoztak hatalmas károkat. Majd így terjedt tovább más országokba, mint a szomszédos Szlovéniába - ismertette Pécsinger János.

Zalai Borvidéken azonosították először az amerikai szőlőkabócát

A Pannonhalmi hegyközség elnöke beszámolt arról is, hogy hazánkban először Zala vármegyében, Miklóspuszta környékén fedezték fel a szőlő aranyszínű sárgaság megbetegedést. - Azóta is sokat küzdenek a Zalai Borvidéken, jelenleg a szőlők 95 százaléka zárlat alatt van. Ezen a területen a legnagyobb a gond, aminek egyik oka a birtokszerkezetekből fakad. Ugyanis sok az elhanyagolt, gondozatlan szőlőültetvény, ahol igazán jól érzi magát ez a kártevő. Ugyanakkor a téli kemény fagyok elmaradása, a klímaváltozás is elősegítette a szőlőkabóca szaporodását, tehát többtényezős az eszkaláció. Nehezíti a helyzetet, hogy a lappangási idő nem teljesen ismert, de feltételezhető, hogy a jelenlegi tünetek tavalyi fertőzést jelentenek. Nagy kérdés ezek alapján, hogy mit látunk jövőre - fűzte hozzá.