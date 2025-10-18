október 18., szombat

Szőlő aranyszínű sárgasága

2 órája

Elérte a fertőzés a borvidéket - Most csak az összefogás segíthet

Ahogy az sajnos várható volt, a Pannonhalmi Borvidék szőlőültetvényeiben is megjelent az aranyszínű sárgaság betegség (grapevine flavescence dorée phytoplasma). Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett baktérium óriási veszélyt jelent a szőlőültetvények egészségére, összességében a létükre. A betegségre nem létezik ellenszer. Kizárólag az együttes fellépés lehet a túlélés kulcsa, a tét most igen nagy - hangsúlyozta a hegyközség elnöke, Pécsinger János.

Simon Roberta

- Nem csak a bor, de borászatok, termelők, családok életéről is szól, és országosan kedvezőtlen gazdasági hatása lehet a szőlő aranyszínű sárgaságának. Az egyetlen védekezési mód a betegség hordozójával szembeni harc, az amerikai szőlőkabóca irtása, gyérítése, ugyanis a betegség ellen nincs növényvédőszer - vázolta a jelenlegi helyzetet Pécsinger János.

szőlőkabóca
Pécsinger János az idei szőlőszüret kezdetén még bizakodó volt. Senki sem sejtette, hogy néhány hónap múlva ekkora károkat okot az aranyszínű sárgaság. Fotó: Csapó Balázs

Az aranyszínű sárgaság 50 százalékkal csökkentheti a terméshozamot

Az aranyszínű sárgaság betegség nem újkeletű, a hatvanas évektől jelen van a szőlőültetvényekben, azonban eddig nem okozott ekkora problémát. - A fertőzés magától nem terjed, sőt a metszőollóval, széllel sem. És azt is fontos kiemelni, hogy az emberre sem veszélyes. Ugyanakkor a szőlőtőkék terméshozamát akár 50%-kal csökkentheti vagy az ültetvény teljes pusztulásához is vezethet - világított rá a Pannonhalmi hegyközség elnöke.

- A jelenlegi ismeretek szerint a betegség első számú terjesztője az amerikai szőlőkabóca. A rovar az ötvenes években került a kontinensre, és az első fertőzött oltványok Franciaországban, majd Olaszországban okoztak hatalmas károkat. Majd így terjedt tovább más országokba, mint a szomszédos Szlovéniába - ismertette Pécsinger János.

Zalai Borvidéken azonosították először az amerikai szőlőkabócát

A Pannonhalmi hegyközség elnöke beszámolt arról is, hogy hazánkban először Zala vármegyében, Miklóspuszta környékén fedezték fel a szőlő aranyszínű sárgaság megbetegedést. - Azóta is sokat küzdenek a Zalai Borvidéken, jelenleg a szőlők 95 százaléka zárlat alatt van. Ezen a területen a legnagyobb a gond, aminek egyik oka a birtokszerkezetekből fakad. Ugyanis sok az elhanyagolt, gondozatlan szőlőültetvény, ahol igazán jól érzi magát ez a kártevő. Ugyanakkor a téli kemény fagyok elmaradása, a klímaváltozás is elősegítette a szőlőkabóca szaporodását, tehát többtényezős az eszkaláció. Nehezíti a helyzetet, hogy a lappangási idő nem teljesen ismert, de feltételezhető, hogy a jelenlegi tünetek tavalyi fertőzést jelentenek. Nagy kérdés ezek alapján, hogy mit látunk jövőre - fűzte hozzá.

szőlőkabóca
Nincs orvosság az aranyszínű sárgaság ellen. Csak az együttes fellépés segíthet. Fotó: Huszár Márk MW

Védekezés a szőlőkabóca ellen

- Ekkora gond, ekkora feladat évtizedek óta nem volt a magyar szőlő- és borásztársadalomban. Most nagy összefogásra van szükség, hogy megakadályozzuk a még nagyobb veszteséget. A fitoplazma ellen nincs orvosság, kizárólag akkor lehetünk sikeresek, ha minden gazda betartja a Kormányhivatal, a NÉBIH és a HNT javaslatait. Ha az őszi- és a tavaszi lemosópermetezést, valamint meghatározott időpontokban rovarölőszeres kezelést végzünk figyelembe véve a méhek rajzását is - hívta fel a figyelmet János, aki épp Szlovéniába tartott, hívásunkkor. Azért oda, mert az ottani ültetvényeken már kétszer sikerült megállítaniuk a betegség továbbterjedését.

Milyen hatással lesz a betegség a borászatokra?

- Fontos az egyszerre permetezés, hogy az összes kártevőt eltüntessük, valamint kiiktassuk a beteg tőkéket és a gócpontokat. - A gazdák idei teendői, hogy megjelöljék a beteg tőkéket. Igaz nincs könnyű dolguk, ugyanis a legtöbb helyen már lehullajtotta lombját a szőlő. Ha mégis tünetes tőkét találunk, akkor azt gyökerestül ki kell vágni, majd elégetni. Tavasszal jöhet a lemosó permetezés, hogy az áttelelt állatok és a tojások is elpusztuljanak. Ez nem egy sprint, hanem maraton. Legalább 4-5 év mire ebből újra lábra áll a szakma, sőt lesznek olyan fajták és borok, amik a következő években teljesen eltűnnek. A Zalai Borvidék jelenlegi állapota teljesen át fog alakulni, sok idő kell, mire az újratelepített tőkékről ismét a korábbi hozamot szüretelhetik - fejtette ki Pécsinger János.

szőlőkabóca
A hatalmas károkat okozó szőlőkabóca.

A Pannonhalmi hegyközség elnökétől megtudtuk, hogy a borvidék még a laboreredményekre vár, hogy hivatalosan is kimondják mely területek érintettek. 

  • Amennyiben bárkinek érintettsége merülne fel, a NÉBIH honlapján minden fontos információt megtalál a teendőkről.

 

 

