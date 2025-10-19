október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

1 órája

Nagy István: Országszerte védekeznek a szőlő aranyszínű sárgasága ellen

Címkék#szőlő#Pannonhalmi borvidéken#aranyszínű sárgaság#Nagy István

Folyamatosan és nagy erőkkel védekezünk a szőlőtőkéinket veszélyeztető súlyos fertőzés, az aranyszínű sárgaság ellen – emelte ki videóbejegyzésében Nagy István agrárminiszter. Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegség.

Kisalföld.hu

Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegség. Országszerte védekezünk a szőlőkabócával szemben. Számíthatnak ránk a gazdák! – közölte az Agrárminisztérium.

A szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter
A szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter
Fotó: Kerekes István

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni harcról videóüzenetben

A témával a napokban portálunk is bővebben foglalkozott. Amint az sajnos várható volt, a Pannonhalmi Borvidék szőlőültetvényeiben is megjelent az aranyszínű sárgaság betegség (grapevine flavescence dorée phytoplasma). Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett baktérium óriási veszélyt jelent a szőlőültetvények egészségére, összességében a létükre. A betegségre nem létezik ellenszer. Kizárólag az együttes fellépés lehet a túlélés kulcsa.

A betegség kapcsán videóbejegyzést tett közzé Nagy István agrárminiszter is. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu