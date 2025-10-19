Nagy István: Országszerte védekeznek a szőlő aranyszínű sárgasága ellen

Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegség. Országszerte védekezünk a szőlőkabócával szemben. Számíthatnak ránk a gazdák! – közölte az Agrárminisztérium.

A szőlőkabóca elleni védekezésre hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter

Fotó: Kerekes István

A témával a napokban portálunk is bővebben foglalkozott. Amint az sajnos várható volt, a Pannonhalmi Borvidék szőlőültetvényeiben is megjelent az aranyszínű sárgaság betegség (grapevine flavescence dorée phytoplasma). Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett baktérium óriási veszélyt jelent a szőlőültetvények egészségére, összességében a létükre. A betegségre nem létezik ellenszer. Kizárólag az együttes fellépés lehet a túlélés kulcsa.

A betegség kapcsán videóbejegyzést tett közzé Nagy István agrárminiszter is.