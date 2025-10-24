október 24., péntek

Megemlékezés Szilsárkányban

59 perce

Ezt nézzék meg: korhű ruhák és tárgyak a szilsárkányi ünnepség díszletében

Címkék#gyűjtemény#Szent István Általános Iskola#szilsárkányi önkormányzat#forradalom#ünnepség

A szilsárkányi önkormányzat a helyi kultúrházban tartotta meg 1956-os rendezvényét. Egy helyi gyűjtő által összeállított díszletben a szili iskolások adtak műsort.

Kisalföld.hu

Emlékezzünk együtt! mottóval rendezte meg az 1956-os forradalomra és szabadságharc előtt tisztelgő ünnepségét a szilsárkányi önkormányzat. A helyi kultúrházban a szili Szent István Általános Iskola tanulói közreműködtek megható és tartalmas műsorral, melyben mellyel felidézték a szabadságért küzdők emlékét. Bancsó Zsoltot, helyi gyűjtő, hadisír kutató pedig gyűjteményéből állított össze egy különleges hangulatot adó díszletet, kiállítást. 

A szilsárkányi kultúrházban volt a községi megemlékezés. Korabeli tárgyak, ruhák között szerepeltek a gyerekek. Fotó: Önkormányzat

 

 

