Megemlékezés Szilsárkányban
1 órája
Ezt nézzék meg: korhű ruhák és tárgyak a szilsárkányi ünnepség díszletében
A szilsárkányi önkormányzat a helyi kultúrházban tartotta meg 1956-os rendezvényét. Egy helyi gyűjtő által összeállított díszletben a szili iskolások adtak műsort.
Emlékezzünk együtt! mottóval rendezte meg az 1956-os forradalomra és szabadságharc előtt tisztelgő ünnepségét a szilsárkányi önkormányzat. A helyi kultúrházban a szili Szent István Általános Iskola tanulói közreműködtek megható és tartalmas műsorral, melyben mellyel felidézték a szabadságért küzdők emlékét. Bancsó Zsoltot, helyi gyűjtő, hadisír kutató pedig gyűjteményéből állított össze egy különleges hangulatot adó díszletet, kiállítást.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre