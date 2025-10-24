Ezt nézzék meg: korhű ruhák és tárgyak a szilsárkányi ünnepség díszletében

Emlékezzünk együtt! mottóval rendezte meg az 1956-os forradalomra és szabadságharc előtt tisztelgő ünnepségét a szilsárkányi önkormányzat. A helyi kultúrházban a szili Szent István Általános Iskola tanulói közreműködtek megható és tartalmas műsorral, melyben mellyel felidézték a szabadságért küzdők emlékét. Bancsó Zsoltot, helyi gyűjtő, hadisír kutató pedig gyűjteményéből állított össze egy különleges hangulatot adó díszletet, kiállítást.

A szilsárkányi kultúrházban volt a községi megemlékezés. Korabeli tárgyak, ruhák között szerepeltek a gyerekek. Fotó: Önkormányzat