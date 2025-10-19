1 órája
Szigetközi Szatyor: Igazi vásári forgatag a Stettni-tó partjánál
Tavaly a Szigetközi Szatyor új helyszínen, Hegyeshalomban zárta a szezont. Most vasárnap ismét visszatértek a határ melletti nagyközségbe: a Szigetközi Szatyor jól ismert portékái mellett a hagyományőrzés is szerepet kapott.
Mosonmagyaróvár adott otthont elsőként a Balogh Zoltán által megálmodott Szigetközi Szatyor vásárnak, melyhez évről-évre egyre több őstermelő és kézműves csatlakozott. Éppen tizenegyedik esztendeje, hogy Rajkától Halásziig találkozhatunk a közösség által szervezett vásárokkal.
Szigetközi Szatyor és a hagyományok
A Szigetközi Szatyor tavaly után most vasárnap Hegyeshalomba tért vissza: a Stettni-tó partjára várták az érdeklődőket, akiket vendéglátóként Szőke László hegyeshalmi polgármester is köszöntött.
Ugyan a reggel még csípős volt, ám a ragyogó napsütés hatalmas tömeget vonzott ki. Ezúttal ötven feletti kiállító érkezett a tópartra. Szerették volna az eseményt különlegessé varázsolni, így a hagyományőrzéssel is összekötötték. Ellátogatott a helyszínre a Halászi Hagyományőrző Egyesület, akik táncokat tanítottak, szólt a népzene és népi játékokat is kipróbálhattak a legkisebbek.
Szigetközi Szatyor: Igazi vásári forgatag a Stettni-tó partjánálFotók: Mészely Réka