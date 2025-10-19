Szigetközi Szatyor: Igazi vásári forgatag a Stettni-tó partjánál

Mosonmagyaróvár adott otthont elsőként a Balogh Zoltán által megálmodott Szigetközi Szatyor vásárnak, melyhez évről-évre egyre több őstermelő és kézműves csatlakozott. Éppen tizenegyedik esztendeje, hogy Rajkától Halásziig találkozhatunk a közösség által szervezett vásárokkal.

A Szigetközi Szatyor vásárban nem először kap szerepet a hagyományőrzés.

Fotó: Mészely Réka

Szigetközi Szatyor és a hagyományok

A Szigetközi Szatyor tavaly után most vasárnap Hegyeshalomba tért vissza: a Stettni-tó partjára várták az érdeklődőket, akiket vendéglátóként Szőke László hegyeshalmi polgármester is köszöntött.

Ugyan a reggel még csípős volt, ám a ragyogó napsütés hatalmas tömeget vonzott ki. Ezúttal ötven feletti kiállító érkezett a tópartra. Szerették volna az eseményt különlegessé varázsolni, így a hagyományőrzéssel is összekötötték. Ellátogatott a helyszínre a Halászi Hagyományőrző Egyesület, akik táncokat tanítottak, szólt a népzene és népi játékokat is kipróbálhattak a legkisebbek.