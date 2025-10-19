október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományőrzés

1 órája

Szigetközi Szatyor: Igazi vásári forgatag a Stettni-tó partjánál

Címkék#Mosonmagyaróvár#nagyközség#hegyeshalmi#portéka#Balogh Zoltán#Szigetközi Szatyor

Tavaly a Szigetközi Szatyor új helyszínen, Hegyeshalomban zárta a szezont. Most vasárnap ismét visszatértek a határ melletti nagyközségbe: a Szigetközi Szatyor jól ismert portékái mellett a hagyományőrzés is szerepet kapott.

Mészely Réka

Mosonmagyaróvár adott otthont elsőként a Balogh Zoltán által megálmodott Szigetközi Szatyor vásárnak, melyhez évről-évre egyre több őstermelő és kézműves csatlakozott. Éppen tizenegyedik esztendeje, hogy Rajkától Halásziig találkozhatunk a közösség által szervezett vásárokkal. 

A Szigetközi Szatyor vásárban nem először kap szerepet a hagyományőrzés
A Szigetközi Szatyor vásárban nem először kap szerepet a hagyományőrzés.
Fotó: Mészely Réka

Szigetközi Szatyor és a hagyományok

A Szigetközi Szatyor tavaly után most vasárnap Hegyeshalomba tért vissza: a Stettni-tó partjára várták az érdeklődőket, akiket vendéglátóként Szőke László hegyeshalmi polgármester is köszöntött. 

Ugyan a reggel még csípős volt, ám a ragyogó napsütés hatalmas tömeget vonzott ki. Ezúttal ötven feletti kiállító érkezett a tópartra. Szerették volna az eseményt különlegessé varázsolni, így a hagyományőrzéssel is összekötötték. Ellátogatott a helyszínre a Halászi Hagyományőrző Egyesület, akik táncokat tanítottak, szólt a népzene és népi játékokat is kipróbálhattak a legkisebbek. 

Szigetközi Szatyor: Igazi vásári forgatag a Stettni-tó partjánál

Fotók: Mészely Réka

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu