Szigetköz kincsei dudaszóval – Új tájegységi értékekről döntöttek – fotók
Idén ötödik alkalommal szerveztek értékteremtő dudás napot Kisbodakon: e nevezetes nap hírnevének öregbítésére a településre hívták a Szigetköz Tájegység Értékbizottságot, hogy itt ünnepeljék a tájegységi értékeket. Amellett, hogy bemutatták a térség kincseit, döntöttek arról is, hogy a kisbodaki Vecsei ács dinasztia munkássága és a harangláb, Paksi Márton György énekeskönyve, a dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb, a bezenyei horvát tájház és a dunaszegi Morotva-tó a szigetközi értéktárat gazdagítsa.
Ötödször szerveztek dudás napot Kisbodakon, és a hagyományőrző rendezvényt összekötötték Szigetköz Tájegységi Értéknapjával. Délelőtt a szigetközi értékek kaptak főszerepet, délután kitekintettek más tájegység értékeire sok-sok dudaszó, népzene mellett. Ezúttal a térségi gasztronómia is szerepet kapott. Ha Kisbodakon járunk, elengedhetetlen a kemencés kenyérlángos, de a szomszédos települések is kitettek magukért, hiszen a pásztortarhonyán és ecetes halon át a kimlei német fánkig több finomságot lehetett kóstolni. Közben a kékfestő mesterség fortélyaiba is beavatták az érdeklődőket. A Hungarikum Játéktér interaktív szabadtéri játékokat kínált kicsinek és nagynak, ötvözve nemzeti hagyományainkat az innovatív megoldásokkal. Konrád Viktor, romhányi népi hangszerkészítő és dudás és Takács István Dunaszigetről pedig a dudát is megszólaltatta a rendezvényen, Soós Antal tudós pásztor előtt is tisztelegve.
Szigetközi értékek sorakoztak fel
– Büszkék vagyunk arra, hogy itt adhatunk otthont a Szigetköz Tájegység Értéknapnak. Mi is őrizzük a kisbodaki értékeket, melyeket filmen is megörökítettünk – emelte ki vendéglátóként Timár Gábor kisbodaki polgármester.
Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt öt évben nemcsak hagyományt teremtettek, hanem lehetőséget is. Közös gondolkodás vezetett el a natúrpark megszületéséig, és ez az összefogás vezet el ahhoz is, hogy Szigetköz kiemelt fejlesztési térséggé válik, jelentős mennyiségű forrás is érkezik a térségbe.
Értékteremtő dudás napot szerveztek KisbodakonFotók: Kerekes István
Hámori György, a vármegyei közgyűlés elnökeként úgy értékelte, hogy a gyönyörű tájegységben erős közösség épül. Felhívta a figyelmet arra, hogy október 15-én indul a Versenyképes Járások program második köre. Javasolta, őrizzük meg értékeinket és adjuk át a fiatalabb generációknak. Lendvai Ivánné, a Szigetköz Tájegységi Értékbizottság elnöke hangsúlyozta: 2021 óta 40 értéket vettek fel. Ezúttal öt felvételéről döntöttek. A kisbodaki Vecsei ács dinasztia munkássága és a harangláb, Paksi Márton György énekeskönyve, a dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb, a bezenyei horvát tájház és a dunaszegi Morotva-tó a szigetközi értéktárat gazdagítja mostantól. Továbbá javasolják a vármegyei értéktárba a kisbodaki belterületi tavakat.