57 perce
A korona önbizalma ad - A Miss Universe Hungary második udvarhölgyével beszélgettünk - fotók
Hatos Kitti 2023-ban már bekerült a Miss World Hungary legszebb 20 lánya közé, idén azonban még nagyobb sikert ért el. A Miss Universe Hungary szépségverseny döntőjébe is bejutott, ahol végül második udvarhölgyként koronázták meg. Azzal, hogy a fiatal fertőrákosi lány fejére került a korona egy évek óta dédelgetett álma vált valóra. Az interjúban élményeiről és jövőbeli terveiről is beszélt.
- Fertőrákosi lány lett a Miss Univeres Hungary szépségverseny második udvarhölgye
- Barátságokat is hozott számára a verseny
- Sokat tanult önmagáról
Kitti számára azonban a verseny nem csupán a szépségről, hanem önismeretről, barátságokról és a természetesség fontosságáról is szólt. Amikor a reflektorok fényében a koronát a fejére helyezték, a fiatal lánynak gyermekkori álma teljesült. A színpad mögötti pillanatok, a barátságok és a közös élmények pedig éppoly meghatározóak voltak számára, mint a rivaldafény.
A fertőrákosi szépség lett a Miss Universe Hungary második udvarhölgye
Hogyan élte meg azt a pillanatot, amikor kiderült, hogy Ön lett a második udvarhölgy?
Nagyon boldog voltam! Őszintén szólva, már kislánykorom óta az volt az álmom, hogy egyszer korona kerüljön a fejemre. Persze sokan azt gondolják, hogy csak az első hely számít, de nekem ez egyáltalán nem így van. Számomra az is hatalmas élmény, hogy második udvarhölgyként állhattam a színpadon, hiszen rengeteg munkát tettem bele, és rengeteg élményt kaptam. Az is nagyon sokat adott, hogy a táborban két lánnyal igazán közeli barátságot kötöttem. Ezek az emberi kapcsolatok számomra legalább olyan értékesek, mint a verseny végeredménye.
Korábban a Miss World Hungary döntőjében is láthattuk. Miben volt más a két verseny?
A Miss World idején még csak 18 éves voltam, és őszintén bevallom, akkor nem vettem ennyire komolyan a felkészülést. Természetesen akkor is nagyon örültem, hogy ott lehettem, de fiatalabb fejjel inkább élményként fogtam fel az egészet. Most, két évvel később, sokkal tudatosabban készültem. Már az is más volt, ahogy magamra figyeltem, mennyi energiát tettem a felkészülésbe, és mennyire komolyan vettem minden próbát. A Miss Universe Hungary egy teljesen új szintet jelentett számomra, és úgy érzem, felnőttebben, érettebben álltam hozzá. Ezért is éltem meg teljesen másként a színpadon töltött időt.
Segített az, hogy már volt tapasztalata?
Igen, nagyon sokat! Amikor először álltam színpadon a szépségversenyen, még nagyon izgultam. A Miss Universe alatt viszont már rutinosabbnak éreztem magam. A színpadi járásban, a testtartásban és abban is sokat segített a korábbi verseny, hogy kevésbé szorongtam. Ez nem azt jelenti, hogy most egyáltalán nem voltam ideges, de már sokkal jobban tudtam kezelni a helyzetet.
Van olyan példaképe a szépségiparban, akire inspirációként tekint?
Nagyon sok nő van, akire felnézek, de ha ki kellene emelnem valakit, az Palvin Barbara lenne. Ő számomra az egyik legnagyobb példakép, mert egyszerre sikeres és természetes. Én mindig is a természetesség híve voltam. Szerintem nem a túlzott művi szépség a cél, hanem az, hogy valaki megőrizze önmagát, és ezt sugározza a külvilág felé. Barbara pont ezt képviseli számomra.
A Miss World Hungary alatt fontos szerepet kapott a társadalmi felelősségvállalás. Ezúttal milyen ügy mellé állt?
Továbbra is a gyermekek ügye mellett álltam ki, mert erről nem lehet eleget beszélni. Szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen verseny ne csak a külsőségekről szóljon, hanem arról is, hogy ki milyen értékeket képvisel.
Melyik pillanatot tartja a legemlékezetesebbnek?
Két dolgot tudnék kiemelni. Az egyik természetesen az a varázslatos pillanat, amikor a fejemre került a korona, azt hiszem, azt soha nem fogom elfelejteni. A másik pedig a táborhoz kapcsolódik. A közös beszélgetések, amikor mindannyian leültünk, megnyíltunk, és őszintén beszéltünk egymásnak, szerintem nagyon sokat adtak. Ott tényleg nem versenytársakként, hanem emberként tekintettünk egymásra.
A koronán túl mit adott még a verseny?
Nagyon sokat tanultam magamról. Az egyik legfontosabb dolog, amit kaptam, az az önbizalom. Sokan azt hiszik, hogy aki elindul egy szépségversenyen, annak eleve rengeteg önbizalma van. Pedig ez nálam nem így van. Én is küzdök bizonytalanságokkal, de amikor ott állsz a színpadon, és a fejedre kerül egy korona, az ad egyfajta megerősítést. Úgy érzem, most bátrabb és magabiztosabb vagyok, mint korábban.
Milyen tervei vannak a jövőben?
Nagyon szeretném, ha a szépségiparban is maradna szerepem. Most végzem a kozmetikus képzést, és érdekel a sminkelés, valamint a sminktetoválás is. Emellett nagyon vonz a média világa. Szívesen kipróbálnám magam műsorokban, akár a televízióban is. Úgy érzem, hogy ezeken a területeken is ki tudnám bontakoztatni a kreativitásomat. Ami pedig a szépségversenyeket illeti: nem gondolom, hogy itt vége lenne az utamnak. Még vannak terveim, de erről egyelőre nem szeretnék beszélni.