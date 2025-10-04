A korona önbizalma ad - A Miss Universe Hungary második udvarhölgyével beszélgettünk - fotók

Fertőrákosi lány lett a Miss Univeres Hungary szépségverseny második udvarhölgye

Barátságokat is hozott számára a verseny

Sokat tanult önmagáról

Kitti számára azonban a verseny nem csupán a szépségről, hanem önismeretről, barátságokról és a természetesség fontosságáról is szólt. Amikor a reflektorok fényében a koronát a fejére helyezték, a fiatal lánynak gyermekkori álma teljesült. A színpad mögötti pillanatok, a barátságok és a közös élmények pedig éppoly meghatározóak voltak számára, mint a rivaldafény.

Hatos Kitti (jobbra) a Miss Universe Hungary szépségversenyen lett második udvarhölgy Fotó: Lexi Belenyesi Iambexa

A fertőrákosi szépség lett a Miss Universe Hungary második udvarhölgye

Hogyan élte meg azt a pillanatot, amikor kiderült, hogy Ön lett a második udvarhölgy?

Nagyon boldog voltam! Őszintén szólva, már kislánykorom óta az volt az álmom, hogy egyszer korona kerüljön a fejemre. Persze sokan azt gondolják, hogy csak az első hely számít, de nekem ez egyáltalán nem így van. Számomra az is hatalmas élmény, hogy második udvarhölgyként állhattam a színpadon, hiszen rengeteg munkát tettem bele, és rengeteg élményt kaptam. Az is nagyon sokat adott, hogy a táborban két lánnyal igazán közeli barátságot kötöttem. Ezek az emberi kapcsolatok számomra legalább olyan értékesek, mint a verseny végeredménye.

Korábban a Miss World Hungary döntőjében is láthattuk. Miben volt más a két verseny?

A Miss World idején még csak 18 éves voltam, és őszintén bevallom, akkor nem vettem ennyire komolyan a felkészülést. Természetesen akkor is nagyon örültem, hogy ott lehettem, de fiatalabb fejjel inkább élményként fogtam fel az egészet. Most, két évvel később, sokkal tudatosabban készültem. Már az is más volt, ahogy magamra figyeltem, mennyi energiát tettem a felkészülésbe, és mennyire komolyan vettem minden próbát. A Miss Universe Hungary egy teljesen új szintet jelentett számomra, és úgy érzem, felnőttebben, érettebben álltam hozzá. Ezért is éltem meg teljesen másként a színpadon töltött időt.

Segített az, hogy már volt tapasztalata?

Igen, nagyon sokat! Amikor először álltam színpadon a szépségversenyen, még nagyon izgultam. A Miss Universe alatt viszont már rutinosabbnak éreztem magam. A színpadi járásban, a testtartásban és abban is sokat segített a korábbi verseny, hogy kevésbé szorongtam. Ez nem azt jelenti, hogy most egyáltalán nem voltam ideges, de már sokkal jobban tudtam kezelni a helyzetet.