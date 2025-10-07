Közösség
59 perce
Így ünnepelték a szépkorúakat Lébényben
Az Idősek Napja alkalmából több településen is köszöntötték az időseket. Lébényben így ünnepelték a szépkorúakat.
Lébényben a napokban ünnepelték a szépkorúakat.
Szépkorúakat köszöntöttek a legifjabb városban
Nátz Miklós lébényi polgármester köszöntötte elsőként a vendégeket, majd dr. Dudás Eszter jegyző osztotta meg ünnepi gondolatait. A finom vacsorát követően, Greznár Zoltán és zenekara örvendeztette meg a közönséget. Kérésre felcsendültek a régi jó magyar nóták is, közös énekléssel, baráti beszélgetéssel, nagyon jó hangulatban töltötték együtt ezt a szép délutánt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre