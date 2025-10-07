Így ünnepelték a szépkorúakat Lébényben

Lébényben a napokban ünnepelték a szépkorúakat.

Fotó: Lébény Facebook-oldala

Szépkorúakat köszöntöttek a legifjabb városban

Nátz Miklós lébényi polgármester köszöntötte elsőként a vendégeket, majd dr. Dudás Eszter jegyző osztotta meg ünnepi gondolatait. A finom vacsorát követően, Greznár Zoltán és zenekara örvendeztette meg a közönséget. Kérésre felcsendültek a régi jó magyar nóták is, közös énekléssel, baráti beszélgetéssel, nagyon jó hangulatban töltötték együtt ezt a szép délutánt.