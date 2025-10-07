október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

2 órája

Így ünnepelték a szépkorúakat Lébényben

Címkék#Lébényben#vendég#vacsora

Az Idősek Napja alkalmából több településen is köszöntötték az időseket. Lébényben így ünnepelték a szépkorúakat.

Kisalföld.hu

Lébényben a napokban ünnepelték a szépkorúakat

A szépkorúakat köszöntötték Lébényben
A szépkorúakat köszöntötték Lébényben.
Fotó: Lébény Facebook-oldala

Szépkorúakat köszöntöttek a legifjabb városban

Nátz Miklós lébényi polgármester köszöntötte elsőként a vendégeket, majd dr. Dudás Eszter jegyző osztotta meg ünnepi gondolatait. A finom vacsorát követően, Greznár Zoltán és zenekara örvendeztette meg a közönséget. Kérésre felcsendültek a régi jó magyar nóták is, közös énekléssel, baráti beszélgetéssel, nagyon jó hangulatban töltötték együtt ezt a szép délutánt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu