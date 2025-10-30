Megkezdték Mosonmagyaróváron a Szent István király út felújítását, dolgoznak a gépek

A Szent István király út felújításáról tett közzé bejegyzést közösségi oldalán Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester. Mint írja, az út egy jelentős szakaszán sikerül elvégezni a burkolat javítását. Az arra közlekedők türelmét kéri a városvezető.

A mosonmagyaróvári Szent István király út felújítását régóta várták a helyiek. Most elkezdődött, tudatta Szabó Miklós polgármester. Fotó: A polgármester közösségi oldala

A Szent István király út felújítása

"Megkezdődött a Szent István király út egy jelentős szakaszának felújítása! A Bakó utcától egészen az Erkel Ferenc utcai lámpás csomópontig megújul az útburkolat. A munkálatok során új aszfalt kerül az útra, a vízgyűjtő fedlapok szintbe kerülnek. Kérem mindenki türelmét a félpályás forgalom idején, a cél a biztonságosabb, kényelmesebb közlekedés mindannyiunk számára"-fogalmaz Szabó Miklós. Hozzáteszi, hogy a beruházás az önkormányzat és a közút együttműködésében valósul meg. "A városvezetés célja, hogy a ciklus végéig a teljes Szent István király út megújuljon!"-jegyzi még meg a polgármester.