Az ünnepen is elszállítják a hulladékot

Kisalföld.hu

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) tájékoztatása szerint a cég működési területén a szemétszállítás október 23-án változás nélkül történik. A szolgáltatással érintett címeken a megszokottak szerint reggel hat órára kérik kitenni ürítésre a hulladékgyűjtő edényeket.

 
  • A GYHG üzemeltetésében lévő hulladékudvarok október 23-án egységesen zárva lesznek, további napokon a rendes nyitva tartás van érvényben.
  • A cég Győr Nagysándor József utcai (ETO PARK) ügyfélszolgálati irodája október 23-án ünnepnapon és október 24-én ledolgozott munkanapon zárva lesz, a telefonos ügyfélszolgálat nem működik.

 

