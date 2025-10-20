Az ünnepen is elszállítják a hulladékot

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) tájékoztatása szerint a cég működési területén a szemétszállítás október 23-án változás nélkül történik. A szolgáltatással érintett címeken a megszokottak szerint reggel hat órára kérik kitenni ürítésre a hulladékgyűjtő edényeket.

A GYHG üzemeltetésében lévő hulladékudvarok október 23-án egységesen zárva lesznek, további napokon a rendes nyitva tartás van érvényben.

A cég Győr Nagysándor József utcai (ETO PARK) ügyfélszolgálati irodája október 23-án ünnepnapon és október 24-én ledolgozott munkanapon zárva lesz, a telefonos ügyfélszolgálat nem működik.