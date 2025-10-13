Ott vagyunk már?
1 órája
Újszülöttel gyarapodott a Kisfalud mellé költözött szamárfarm
Bővült az állomány. A Kisfalud mellé költözött szamárfarm egyik szamara kis csacsinak adott életet a napokban.
A Kisfalud és Himod között található szamárfarm a közösségi oldalán tette közzé, hogy Manci nevű szamara lett a világ legboldogabb anyukája. A kis csacsi az Ágika nevet kapta.
A szamárfarm nyílt napot tart hamarosan
"Ha szeretnétek vele megismerkedni, akkor a következő nyílt napon, október 26-án, 9 és 16 óra között el tudtok jönni hozzánk. Ünnepeljétek Ágika születését egy megosztással! Tudják meg kicsik és nagyok, hogy megszületett a drága kislányom!" – írta az Ott vagyunk már? Facebook-oldal, mely fotókat is tett ki a bébiszamárról.
