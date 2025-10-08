Szakmai Fórum a fenntarthatóságról Győrben - fotók

Zöld jövő, zöld példák. Fenntarthatósági fórumot rendeztek szerdán Győrben. Széles Sándor vármegyei főispán bevezetőjében arról beszélt, hogy sokfajta környezeti ártalom terheli szervezetünket, ezeket kezelni kell. Fontos megismertetni a fiatalokat a nehézségekkel, de arról is, milyen lehetőségek vannak arra, megállítsuk környezetünk állapotának romlását. Berényi József, a szlovákiai Nagyszombat megye alelnöke a testvértelepülési kapcsolatokról beszélt, pozitív példákat sorolt. Bemutatta az EGTC-k (Európai Területi Társulás) működését. Kifejtette, hogy az uniós pályázatok révén leginkább a turizmusra, a munkahelyteremtésre, a műemlékvédelemre lehet támogatásokat elnyerni. Megemlítette, hogy a határon átnyúló együttműködésekre, hiába számítanak sikertörténetnek, a következő uniós költségvetésben kevesebb pénz juthat. Ahogy fogalmazott: például azért, mert az unióban várhatóan a következő években fegyverkezésre többet költenek.

Fenntarthatósági fórum Győrben díjátadással. A Zöld Nagykövet Közösség első nagykövetei is átvehették okleveleiket. Fotó: Csapó Balázs

Fenntarthatósági fórum díjátadással

Az eseményen bemutatták az Arrabona EGTC szerepét, illetve a Green City-pályázatot amelyben hat partner vesz részt. Ezt követően ismertették a Zöld Rügy-díjat. Ezt olyan kisebb, 10 ezer fő alatti települések vagy településrészek kaphatják, amelyek jó példaként szolgálhatnak a fenntarthatósági célok elérésében. A pályázatról az Arrabona EGTC oldalán lehet részletesebben olvasni. A Zöld Nagykövet Közösség első nagykövetei is átvehették okleveleiket. A rendezvény folytatásában Hencz Helga tájépítész bemutatott egy jó példát: Győrben Simor János püspök terének a klímatudatosság és a természetesen eszközök jegyében történő megújítását. Szólt az újdonságokról is, így például a megszokott, biztonságos, ám kevésbé zöld térkő helyett a tanösvény alkalmazásáról. A 183 millió forintból létrejött felújítással egy városon belüli kis erdő jöhet létre, kanyargós sétautakkal, tanösvénnyel, amelyek mellett állatok faragott szobrait állítják ki és esőkerttel.