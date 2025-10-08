2 órája
Szakmai Fórum a fenntarthatóságról Győrben - fotók
Fenntarthatósági fórumot rendeztek szerdán Győrben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendezvényközpontban, ahol inspiráló előadások, jó gyakorlatok és érdekes bemutatók várták az érdeklődőket. A győri fenntarthatósági fórumon többek között átadták a Zöld Nagykövet-díjakat és bemutatták Simor János püspök terének zöld alapú felújítását.
Zöld jövő, zöld példák. Fenntarthatósági fórumot rendeztek szerdán Győrben. Széles Sándor vármegyei főispán bevezetőjében arról beszélt, hogy sokfajta környezeti ártalom terheli szervezetünket, ezeket kezelni kell. Fontos megismertetni a fiatalokat a nehézségekkel, de arról is, milyen lehetőségek vannak arra, megállítsuk környezetünk állapotának romlását. Berényi József, a szlovákiai Nagyszombat megye alelnöke a testvértelepülési kapcsolatokról beszélt, pozitív példákat sorolt. Bemutatta az EGTC-k (Európai Területi Társulás) működését. Kifejtette, hogy az uniós pályázatok révén leginkább a turizmusra, a munkahelyteremtésre, a műemlékvédelemre lehet támogatásokat elnyerni. Megemlítette, hogy a határon átnyúló együttműködésekre, hiába számítanak sikertörténetnek, a következő uniós költségvetésben kevesebb pénz juthat. Ahogy fogalmazott: például azért, mert az unióban várhatóan a következő években fegyverkezésre többet költenek.
Fenntarthatósági fórum díjátadással
Az eseményen bemutatták az Arrabona EGTC szerepét, illetve a Green City-pályázatot amelyben hat partner vesz részt. Ezt követően ismertették a Zöld Rügy-díjat. Ezt olyan kisebb, 10 ezer fő alatti települések vagy településrészek kaphatják, amelyek jó példaként szolgálhatnak a fenntarthatósági célok elérésében. A pályázatról az Arrabona EGTC oldalán lehet részletesebben olvasni. A Zöld Nagykövet Közösség első nagykövetei is átvehették okleveleiket. A rendezvény folytatásában Hencz Helga tájépítész bemutatott egy jó példát: Győrben Simor János püspök terének a klímatudatosság és a természetesen eszközök jegyében történő megújítását. Szólt az újdonságokról is, így például a megszokott, biztonságos, ám kevésbé zöld térkő helyett a tanösvény alkalmazásáról. A 183 millió forintból létrejött felújítással egy városon belüli kis erdő jöhet létre, kanyargós sétautakkal, tanösvénnyel, amelyek mellett állatok faragott szobrait állítják ki és esőkerttel.
Szakmai Fórum a fenntarthatóságról GyőrbenFotók: Csapó Balázs