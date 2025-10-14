Le a kalappal! A kisbajcsiak újraírták a száj- és körömfájás történetét – Videóval, sok fotóval

Nemcsak Kisbajcsot, nemcsak a térséget, nemcsak Győr-Moson-Sopron megyét, nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát megijesztette, amikor Kisbajcson március 3-án felütötte a fejét a baj. Évtizedeken keresztül tévesen ringattuk magunkat abba az ábrándba, hogy magunk mögött hagytuk a kórt. Joggal hihettük, hogy teljesen legyőztük, hiszen Magyarországon 1973-ban azonosították utoljára. Tévedtünk. Amikor Kisbajcson márciusban megjelentek az első tünetek, döbbenet és pánik lett úrrá, és hamarosan ezernégyszáz állatot kellett a halálba küldeni. A száj- és körömfájás fertőzés több magyarországi és szlovákiai gazdaságra is átterjedt.

Élet a száj- és körömfájás után: Mózes Áron és Molnár Gábor a széltől is óvná az új jövevényeket.

Fotó: Csapo Balazs

Hogy mit éreztek a gazdaság dolgozói a fertőzés kirobbanásakor, azt már a telep vezetője, Molnár Gábor mondta el stábunknak, ugyanis ezúttal örömhír miatt látogattunk el hozzájuk. Elsőként írtuk meg az országban a kisbajcsi veszedelmet, és most elsőként tudósítunk arról, hogy újra élet költözött az elhagyott karámokba.

Mi csak a tankönyvekben találkoztunk ezzel a betegséggel. Először étvágytalanságot figyeltünk meg, arra gondoltunk, valami a takarmánnyal nem megfelelő. Aztán, amikor sorban jelentkezett a többi tünet, vált világossá, hogy nagy a baj. Az utolsó pillanatig reménykedtünk, hogy más betegség áll a háttérben

– emlékezett vissza a szörnyű napokra Molnár Gábor.

Kattintson a videóra és nézze meg, milyen az élet Kisbajcson, a száj- és körömfájás után!

A betegségre jellemző, hogy a kezdeti étvágytalanság hamar egyértelmű tüneteket produkál: ahogy a neve is mutatja, a száj és a körmök, paták érintettek főleg. A legsúlyosabb esetben a nyelvről leválik a bőr, leesik az állat körme, kilép a patájából.

Óriási fájdalmat okoz az állatnak, gyógymód nincs rá.