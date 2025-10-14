október 14., kedd

Élet költözött a karámokba

2 órája

Le a kalappal! A kisbajcsiak újraírták a száj- és körömfájás történetét – Videóval, sok fotóval

Címkék#Mózes Áron#száj- és körömfájás#kisbajcsi gazdaság

Ha van a párosujjú patások pestiseként ismert ragadós száj- és körömfájás-járványnak keretes szerkezete, akkor azt a kisbajcsiak megírták. Kétszázhuszonnégy napig tartott amíg a legsötétebb napok fénybe borultak. Videós anyagot és sok fotót hoztunk az újranépesült kisbajcsi gazdaságról. Élet a száj- és körömfájás után.

Pardavi Mariann

Nemcsak Kisbajcsot, nemcsak a térséget, nemcsak Győr-Moson-Sopron megyét, nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát megijesztette, amikor Kisbajcson március 3-án felütötte a fejét a baj. Évtizedeken keresztül tévesen ringattuk magunkat abba az ábrándba, hogy magunk mögött hagytuk a kórt. Joggal hihettük, hogy teljesen legyőztük, hiszen Magyarországon 1973-ban azonosították utoljára. Tévedtünk. Amikor Kisbajcson márciusban megjelentek az első tünetek, döbbenet és pánik lett úrrá, és hamarosan ezernégyszáz állatot kellett a halálba küldeni. A száj- és körömfájás fertőzés több magyarországi és szlovákiai gazdaságra is átterjedt.

száj- és körömfájás, kisbajcs, gazdaság, marha, állat, elpusztul
Élet a száj- és körömfájás után: Mózes Áron és Molnár Gábor a széltől is óvná az új jövevényeket.
Fotó: Csapo Balazs

Hogy mit éreztek a gazdaság dolgozói a fertőzés kirobbanásakor, azt már a telep vezetője, Molnár Gábor mondta el stábunknak, ugyanis ezúttal örömhír miatt látogattunk el hozzájuk. Elsőként írtuk meg az országban a kisbajcsi veszedelmet, és most elsőként tudósítunk arról, hogy újra élet költözött az elhagyott karámokba.

Mi csak a tankönyvekben találkoztunk ezzel a betegséggel. Először étvágytalanságot figyeltünk meg, arra gondoltunk, valami a takarmánnyal nem megfelelő. Aztán, amikor sorban jelentkezett a többi tünet, vált világossá, hogy nagy a baj. Az utolsó pillanatig reménykedtünk, hogy más betegség áll a háttérben 

– emlékezett vissza a szörnyű napokra Molnár Gábor.

Kattintson a videóra és nézze meg, milyen az élet Kisbajcson, a száj- és körömfájás után!

A betegségre jellemző, hogy a kezdeti étvágytalanság hamar egyértelmű tüneteket produkál: ahogy a neve is mutatja, a száj és a körmök, paták érintettek főleg. A legsúlyosabb esetben a nyelvről leválik a bőr, leesik az állat körme, kilép a patájából. 

Óriási fájdalmat okoz az állatnak, gyógymód nincs rá.

Amikor el kellett mondani a telep munkatársainak, hogy mi történt és mi fog történni, olyan volt, mint amikor halálos betegséget kell közölni a családban. Ez nemcsak munkahely számunkra. Az állattartás életforma, amelynek a közepén az állatok állnak. Amikor le kellett ölni az állatainkat, bizony sokunk nem tudta könnyek nélkül tudomásul venni a történteket.

Közben megérkezett a telepre Mózes Áron, a Bácsai Zrt. igazgatója. Amikor felütötte a fejét a száj- és körömfájás, szűkszavúan, de roppant megtisztelően csak lapunknak nyilatkozott. Akkor azt az ígéretet tette, hogy amint újra élet költözik a karámokba, ismét fogad minket. Ezt az ígéretét váltotta be.

Az első napokban, hetekben szinte semmit sem aludtam. Nemcsak én voltam így, mindannyiunkat megrázták az események 

– foglalta össze Mózes Áron, miközben védőfelszerelésbe bújtunk, hogy bejussunk a karámokhoz, ahol hosszú időn keresztül nélkülözték az életet. 

Lábzsák, védőruha, fertőtlenítő és dokumentáció után léphettünk csak be a gazdaság területére. 

Az elmúlt hónapokban szakadatlanul fertőtlenítettek, minden apró zugot kitakarítottak, amit pedig nem lehetett, azt elégették. Állami kártalanítás révén egymilliárd-százötvenmillió forintot kapott a telep, ez megegyezik a kár mértékével. Az ezernégyszáz elhullott állat helyére eddig október hatodik napján kétszázhuszonhat növendék üsző és nyolcvanhárom vemhes üsző érkezett.

Nemcsak akkor könnyeztünk, amikor a száj- és körömfájás miatt el kellett pusztítani a szeretett állatainkat 

– állunk meg a karámban békésen eszegető holstein-frízek közelében. 

Akkor is könnyek szöktek a szemünkbe, amikor megérkeztek. 

  • Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs képgalériáját kisbajcsi gazdaságról!

A kisbajcsiak újraírták a száj- és körömfájás történetét

Fotók: Csapó Balázs

 

