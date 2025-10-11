Különleges "rendőresküvő" - A rábaközi család ragaszkodik az egyenruhához - fotók

Egyenruhás família Acsalagon a Szabó család. Szabóéknál mindenkinek köze van az egyenruhához, a rendőrséghez, vagy a katonasághoz, kivéve az édesanyát. A Szabó családban mégis ő, Szabóné Steiner Anita "tart rendet". A fegyelemre, a rendre szükség is van, hiszen a szülők négy gyermeket nevelnek. A közelmúltban pedig huszonhat év után ismét "rendőresküvőt" tartottak az acsalagi templomban, díszegyenruhásan, kivont díszkardokkal. Szabóné Steiner Anita először is azzal kezdte családtörténetüket, hogy náluk mindenki cserkész.

A Szabó család tagjai ragaszkodnak az egyenruhához. Balázs-Szabó Anna Gizella rendőr őrmester és férje, Balázs Tamás a kollégák díszsorfala között lépett ki az acsalagi templomból.

Fotó: Véghelyi Patrik

Egyenruhában a Szabó család

– A gyerekek már egészen kicsi korukban megismerkedtek a cserkészettel és szívesen töltötték az időt társaikkal. A másik egyenruha, amit rendszeresen láttak, az az édesapjuké volt, aki rendőrként szolgált. Most egyébként iskolaőrként dolgozik. Férjemmel huszonhat évvel ezelőtt házasodtunk össze és munkatársai nekünk is díszsorfalat álltak a templom előtt. Időközben négy gyermekünk született. Legidősebb fiunk orvos lett és a katonaorvosi pályát választotta, jelenleg is kiképzésen van, a honvédség állományában. Tervei szerint később külföldi missziót is vállalna-mutatta be a családot az édesanya. – Ebbe a döntésbe már nincs beleszólásunk, de annyit azért kértem tőle, hogy lehetőleg ne olyan helyre menjen, ahol harcok dúlnak, hanem békésebb övezetet válasszon. Nagyobbik lányunk rendőrként szolgál Csornán, ő ment férjhez most és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul, levelező tagozaton. Kisebbik lányunk jogra jár, ő katonai ügyész szeretne lenni, kisebbik fiunk pedig középiskolás Győrben, a Bercsényi iskola rendészeti tagozatán. Ők mind egyenruhások vagy azok szeretnének lenni tehát, egyedül én vagyok kihúzó. De hát, valakinek kordában is kell tartania a csapatot! Nekem vétójogom van a családban. A saját sorsukkal kapcsolatos döntéseket persze nem én hozom meg, de azért igyekszem a helyes úton tartani a gyerekeket. Az alapelv nálunk az, hogy mindent lehet, amihez kedvük van, de amit elkezdtek, az becsülettel végig kell csinálniuk. Az egyenruhával kapcsolatban is ez a helyzet. Ha felszerelnek, akkor viselni kell tisztességgel.