Hagyományok útján

28 perce

A világ egyik legszebb helyén tartottak búcsút, szabadtéri misét Győr közelében - fotók

Címkék#Sokorópátka#Hármashalom oltár#búcsú#mise#zarándoklat

A hagyományos októberi búcsúi zarándoklat, mise ezúttal is sokakat vonzott Sokorópátkára.

Kisalföld.hu

Az öt éve átadott Hármashalom oltárnál a hétvégén immáron hatodik alkalommal tartották a Magyarok Nagyasszonya templom búcsúját zarándoklattal, szabadtéri misével összekötve Sokorópátkán.

A sokorópátkai zarándoklat és szabadtéri mise idén is sokakat vonzott a csodás fekvésű, Győr közeli településre. Fotó: Kara Ákos közösségi oldala
A sokorópátkai zarándoklat és szabadtéri mise idén is sokakat vonzott a csodás fekvésű, Győr közeli településre. Fotó: Kara Ákos közösségi oldala

Videók, képriport a zarándoklatról, a szabadtéri miséről

Kara Ákos országgyűlési képviselő posztja a szabadtéri miséről

Gyopáros Alpár is ellátogatott a sokorópátkai rendezvényre


 

 

