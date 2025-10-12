Hagyományok útján
28 perce
A világ egyik legszebb helyén tartottak búcsút, szabadtéri misét Győr közelében - fotók
A hagyományos októberi búcsúi zarándoklat, mise ezúttal is sokakat vonzott Sokorópátkára.
Az öt éve átadott Hármashalom oltárnál a hétvégén immáron hatodik alkalommal tartották a Magyarok Nagyasszonya templom búcsúját zarándoklattal, szabadtéri misével összekötve Sokorópátkán.
Videók, képriport a zarándoklatról, a szabadtéri miséről
Kara Ákos országgyűlési képviselő posztja a szabadtéri miséről
Gyopáros Alpár is ellátogatott a sokorópátkai rendezvényre
